18:04 14 Август Киев, Украина

Лукашенко будет вынужден идти на досрочные выборы, из-за давления внутри страны, а признание мировой общественности его нелегитимности только увеличит эту вероятность.

Так считает эксперт-политолог Валерий Дымов

«Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что считать легитимным президентом Беларуси Александра Лукашенко нельзя. Понятно, что после заявлений Литвы могут последовать и заявления других стран, но здесь все зависит от действий власти в самой Беларуси. Мы видим реакцию руководителя МВД, спикера парламента, которая свидетельствует о том, что они понимают, что перегнули палку. Это эксцесс исполнителя, когда в тоталитарной стране каждый хочет быть большим тираном, чем сам тиран, и дал о себе знать. Они уже не могут решить проблему, потому что люди, которых арестовывали, выходят и показывают, что с ними делали. Понятно, что они будут участвовать в протестах», – прокомментировал Дымов.

По его мнению, Лукашенко сам себя загнал в «тупик», из которого ему будет сложно выйти.

«Компромиссов для него нет. И в этой ситуации у него нет маневров», – добавил политолог.

Применение силы против мирных протестов, по его словам, привело белорусские власти к тому, что в самой стране люди отказываются принимать результат выборов в любом случае.

«Вероятно, после Литвы могут быть и другие страны. Но здесь вопрос не столько заявлений Литвы, сколько усиления сомнения в легитимности Лукашенко как внутри страны, так и за ее пределами. И ему придется идти на досрочные выборы так и иначе. Не столько под влиянием Литвы, сколько под влиянием событий внутри страны», – акцентировал Валерий Дымов.

Подытоживая, он добавил, что вместе с тем Лукашенко осторожно относится к заявлениям литовских властей. Обвиняя во внешнем воздействии США, Чехию и Россию, от высказываний в сторону Литвы Лукашенко удерживается, что свидетельствует о влиянии Вильнюса на власть в Минске.