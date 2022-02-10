Лукашенко пригрозил Украине в интервью

В своем интервью, Александр Лукашенко заявил, что прекратит поставку электричества и бензина в Украину в том случае, если произойдет эскалация со стороны России. Речь белорусского диктатора сначала опроверг он сам, а после «Укрэнерго» подтвердил опровержения Лукашенко.

“У нас проводов, грубо говоря, нет, чтобы им поставить электроэнергию. Мы мизер им поставляем”, - сказал Лукашенко. В свою очередь по данным министерства энергетики Украины, импорт электроэнергии в старну был и, правда, мизерным - всего 1,1% от общего потребления, что полностью подтверждает слова лидера режима Лукашенко о “нехватке проводов”.

Кроме угроз энергобайкотом, этот человек утверждал, что украинцам не справиться с белорусской армией: “Украина никогда с нами не будет воевать: эта война будет длиться максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Те, кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются… Так мы сейчас выйдем в соседний зал, снимем на мобильный телефон тренировку эту и покажем”.

Опять таки, согласно рейтингу международной компании «Global Firepower» , Украина за последний год поднялись в рейтинге мощнейших вооруженных стран мира на 3 позиции, а в Европе стала 6-ой. В то время как Белоруссия занимает в нем 15-ое место.

Видимо Лукашенко играет свою роль в играх Кремля по дестабилизации и провокации Киева. В тоже время, эта роль выставляет белорусского диктатора в образе неадекватного человека, который противоречии сам себе. По всей видимости, заявления Лукашенко являются прямой позицией Путина, который не может откровенно заявлять, о подобных вещах, потому что опасается новых санкций со стороны Запада и не хочет выставлять себя дураком.