Лукашенко объявил о геноциде белорусского народа

Бацька, вероятно, решил вернуть к себе расположение народа и подписал закон “О геноциде белорусского народа”: “Законом предусматривается юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года). Под белорусским народом понимаются все советские граждане, проживавшие на территории БССР в указанный период”, - написали в пресс-службе Лукашенко, прокомментировав подписанный закон. Теперь, за оспаривание постановления будет предусмотрена уголовная ответственность.

Очевидно, что указ Александра Григорьевича овеян толиками маразма. Естественно, в годы Великой Отечественной и Второй мировой воин умирали миллионы на полях сражений и в концлагерях, в том числе коммунистических. Однако, как известно, целенаправленным истребление (а ведь именно целенаправленное уничтожение конкретного народа и называется геноцидом) белорусов Гитлер, каким бы жестоким и плохим он не был – не занимался.

Не понятно, чего намерен достичь байцька этим законом, однако точно не защитить историческое наследие. Вероятно, новый указ предоставит ему более широкие пространства для маневров на полях гибридной войны. Возможно, “атаки” будут производиться в сторону украинских маршей связанных с памятью о Степане Бандере. Не исключено, что закон будут приплетать к задержанным силовиками активистам оппозиционерам. Время покажет.