Лукашенко не усидеть на двух стульях

19:02 29 января Киев, Украина

Удивительно, но спустя 11 месяцев войны, Запад не ввел против Лукашенко всех санкций, которые были введены против России. Поэтому, в Беларусь приспокойно поступают товары двойного назначения с ЕС, которые в дальнейшем могут быть использованы для создания беспилотников или другой военной техники, где необходима электроника. Более того, Минск до сих пор может закупать определенные виды вооружения, не говоря уже о предметах роскоши, бытовой технике и прочих, запрещенных для ввоза в Россию товаров. Не надо быть гением, чтобы понять, что таким образом Кремль получает необходимые ему комплектующие и подсанционную продукцию, которую не может самостоятельно импортировать.

Тем не менее, в Европарламенте собираются вскоре синхронизировать ограничения России и Беларуси. Лукашенко, до тех пор, пока он называет себя “президентом” РБ, является союзником агрессора, еще в большей степени, чем Иран или та же КНДР. А значит он, с его правительством, являются полноценной стороной конфликта и должны быть изолированы, также как и Россия.