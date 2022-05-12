Лукашенко хочет “сбежать” от бункерного соседа

Лукашенко дал интервью международному информационному агентству «Associated Press». Один из вопросов интервьюера касался возможности применения ядерного оружия “бункерным”, на что белорусский диктатор ответил: “Абсолютно считаю, что применение ядерного оружия недопустимо, еще и потому, что это рядом с нами. Не совсем здесь, но не за океаном, как Соединенные Штаты. Недопустимо вообще… что наш земной шар с орбиты может сорвать и мы улетим неизвестно куда. Применение ядерного оружия недопустимо. Может Россия или не может - это вам надо задать руководству России этот вопрос”.

Понятно, что Лукашенко не хочет “попасть в рай”, как любят себя успокаивать сподвижники пропагандисты. Но примечателен другой факт – он посоветовал Западу, на чем необходимо сделать упор, чтобы бороться против своего “союзника”: “Скорее всего, он (“плешивый президент”) не хочет глобального столкновения с НАТО. Воспользуйтесь этим. Воспользуйтесь этим и сделайте все, чтобы этого не было”.

Такая “рекомендация” от Лукашенко прозвучала, будто он “жертва, находящаяся в плену у маньяка и не может открыто говорить, чтобы его спасли”. На самом деле, все прекрасно понимают, что компаньон “бункерного” такой же диктатор, просто с меньшими возможностями, чем у его соседа. Лукашекно привык выбирать сторону силы. До него, видимо, окончательно дошло, что у нынешнего режима в Кремле не осталось шансов, поэтому, нелегитимный “лидер” РБ решил “подстелить соломки” в западном направлении. При этом он ясно дал понять – его сосед “не хочет прямого столкновения с НАТО”. То есть, “нанесение ядерного удара, в случае вмешательства Запада”, о котором с надрывов рассказывают пропагандисты и сам хозяин Кремля, является блефом.

Также ответ Лукашенко явно свидетельствует о катастрофичности ситуации, ведь до его интервью «Associated Press», он изо всех сил говорил о том, “какой плохой Запад”, а его речь, в которой он рассказывал “откуда на Беларусь готовилось нападение” уже стала всенародным посмешищем. Теперь же, “по его ощущениям” дела стали идти настолько плохо, что Лукашенко, вопреки всем своим заявлениям, а главное действиям (угон самолета, жестокие расправы над митингующими, миграционный кризис и т.д.), готов, если можно так сказать, сотрудничать с Западом, чтобы не попасть на лавку подсудимого на военном трибунале после победы Украины.