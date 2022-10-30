Лукашенко готовится к войне

18:03 29 октября Киев, Украина

Пока что неизвестно, решится ли Лукашенко задействовать свои войска для наступления на северные области Украины или нет. В тоже время, факты говорят о том, что шансы повторного вторжения со стороны Беларуси растут.

Несколько тысяч российских военных прибыли на территорию республики и стали частью, так называемой, “совместной группировки войск”. Они должны объединиться с белорусскими военными и предполагается, что это станет ударной силой агрессора для нового наступления на северные области Украины, в том числе, Киев.

Кроме того, из РБ поступает информация о проводимой Лукашенко скрытой мобилизации. Людям раздают повестки, якобы, для проверки боевой готовности.

Другим фактом, указывающим на возможное наступление, является запрет на посещение лесов в граничащих с Украиной областях, а также закрытие доступа к камерам наружного наблюдения, установленных на дорогах республики.

Все говорит о том, что Киеву следует всерьез рассматривать угрозу повторной попытки агрессора начать наступление с РБ. Однако вопрос участия белорусских военных до сих пор остается открытым. В случае если Лукашенко это допустит, Республика Беларусь ощутит на себе еще более сильный удар по экономике, чем Россия и через какое-то время, полностью лишиться своей армии. А это значит, что усатого диктатора больше некому будет защищать и дни его правления, вероятно, окончатся еще быстрее, чем Путина.