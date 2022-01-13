Лучший город для ведения бизнеса - Ивано-Франковск

По данным всемирного издания Forbes, первое место в рейтинге лучших городов для ведения бизнеса в Украине занял Ивано-Франковск.
Рейтинг составили, чтобы определить перспективные направления развития предпринимательства и привлечения инвестиций. Оценивали привлекательность для бизнеса городов с населением от 90 000 человек.
Оценивали следующие критерии: деловая активность, покупательная способность, транспортное сообщение, безопасность, образование, миграционная привлекательность и экологическая ситуация. В топ-10 также вошли Винница, Львов, Киев, Тернополь, Ужгород, Днепр, Хмельницкий, Одесса и Харьков.
Рейтинг составили, чтобы определить перспективные направления развития предпринимательства и привлечения инвестиций. Оценивали привлекательность для бизнеса городов с населением от 90 000 человек.
Оценивали следующие критерии: деловая активность, покупательная способность, транспортное сообщение, безопасность, образование, миграционная привлекательность и экологическая ситуация. В топ-10 также вошли Винница, Львов, Киев, Тернополь, Ужгород, Днепр, Хмельницкий, Одесса и Харьков.
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