Лояльность Сербии обостряет хватательный рефлекс Кремля

Реакция Сербии на скандальную публикацию главы МИД России Марии Захаровой, воспринимается Кремлем, как проявление слабости и способствует наращиванию агрессивной геополитики РФ.

Сербия занимает политику равной отдаленности от различных геополитических центров, но долго такая политика продолжаться не сможет, она возможна лишь как тактический шаг – это может сыграть в плюс самой Сербии, но этот шаг затянулся и, соответственно, в данном случае для нее риски сохранения статуса-кво могу возрастать, ей нужно занимать позицию либо по одну, либо по вторую сторону.<

У Кремля нет другого рефлекса, кроме хватательного, он, если ухватил, то скорее уничтожит, но просто так не отпустит, То есть в любой ситуации РФ просто так не уйдет из Сербии. Кремль будет либо усиливаться там и пытаться расшатать ситуацию, или же делать то же самое, чтобы удержать Сербию, если та окажется по другую сторону геополитического водораздела с Россией", – подытожил Олег Саакян