Лояльность Сербии обостряет хватательный рефлекс Кремля

Реакция Сербии на скандальную публикацию главы МИД России Марии Захаровой, воспринимается Кремлем, как проявление слабости и способствует наращиванию агрессивной геополитики РФ.
Москва будет использовать экономическое, политическое и религиозное лобби для удержания Сербии в сфере своих интересов, заявил украинский политолог Олег Саакян.
«Любые уступки России воспринимаются Москвой, как слабость и, соответственно, еще больше раздражают их геополитические аппетиты и чем больше Сербия будет пытаться лавировать перед Кремлем, тем больше Кремль будет склонять ее к однозначно пророссийской позиции, сжимая «тиски» вокруг политического руководства Сербии для уменьшения его поля для маневра. РФ будет использовать экономическое, дипломатическое, энергетическое и религиозное лобби внутри Сербии.
«Любые уступки России воспринимаются Москвой, как слабость и, соответственно, еще больше раздражают их геополитические аппетиты и чем больше Сербия будет пытаться лавировать перед Кремлем, тем больше Кремль будет склонять ее к однозначно пророссийской позиции, сжимая «тиски» вокруг политического руководства Сербии для уменьшения его поля для маневра. РФ будет использовать экономическое, дипломатическое, энергетическое и религиозное лобби внутри Сербии.
Сербия занимает политику равной отдаленности от различных геополитических центров, но долго такая политика продолжаться не сможет, она возможна лишь как тактический шаг – это может сыграть в плюс самой Сербии, но этот шаг затянулся и, соответственно, в данном случае для нее риски сохранения статуса-кво могу возрастать, ей нужно занимать позицию либо по одну, либо по вторую сторону.<
У Кремля нет другого рефлекса, кроме хватательного, он, если ухватил, то скорее уничтожит, но просто так не отпустит, То есть в любой ситуации РФ просто так не уйдет из Сербии. Кремль будет либо усиливаться там и пытаться расшатать ситуацию, или же делать то же самое, чтобы удержать Сербию, если та окажется по другую сторону геополитического водораздела с Россией", – подытожил Олег Саакян
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