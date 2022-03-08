Ліквідація

Путін, ще живий. Та не страшно. Ми з більшою насолодою будемо його судити чим довше відтягуватиметься реалізація нашого бажання...

Сьогодні бачити мертвих росіян після бою з нашими Воїнами для рядового громадянина України задоволення ідентичне походу в зоопарк або цирк.

Сценарій не вдався. Запланований багатосерійний серіал більш надуманий винятково пропагандою.

Світ розділився на 3 фронти, а саме Україну та її підтримку з боку інших держав, другий фронт - трупаки солдат ерефії, а третій - це аморфне та вже безлике (м'яко кажучи) населення великої держави, яке ставало донедавна з колін й спотикнувшись у багнюці, рухнуло всією масою обличчям у це ж багно. Встати і обтруситись не вийде, бо вже затопчуть ті проти кого романтика геббельсової диктатури була направлена. А зверху покладуть якісний асфальт.

Другий фронт планує своїм грізним виглядом (аж смішно) по відновленому покриттю доріг України дійти до самого центру Києва залишаючи за собою колони спаленої (знищеної) техніки вже на сотні кілометрів.

Ні бойового духу, ні вірності імперії після першого поранення чи взяття у полон не відчувається. Живі російські сили в більшості виглядають більш убогими чим ті що знайшли свою смерть під воротами міст Київ, Харків, Маріуполь...

Образ нашого справжнього Воїна – зі своєю гідністю, кодексом честі, відповідними поглядами на життя солдата-добровольця – “Посічені з обламаними нігтями з болючими занозами з мозолями / Які від зброї з’являються не там де це буває зазвичай / Від лопати чи граблів” – викликають захоплення у коханої дівчини, адже “У таких руках мріє опинитися кожна жінка / Тому що у нього руки чоловіка-воїна / Бога війни”.

У війни є теж свої правила:

1. Не можна нападати на цивільних, атакувати їх власність або цивільні адміністративні будівлі;

2. Під час атаки і перед нею слід вжити всіх необхідних запобіжних заходів для захисту цивільних осіб;

3. Необхідно з повагою ставитися до дітей. Неприпустимо будь-яким чином залучати і асоціювати дітей з бойовими діями;

4. Необхідно з повагою ставитися до медичного персоналу, лікарень і карет швидкої допомоги;

5. Не можна перешкоджати наданню гуманітарної допомоги цивільному населенню, яке її потребує.

Та ворог гребує не тільки вищевказаними правилами ведення війни, а й підтверджує своїми відосиками (конкретних) особистостей свій цинізм і віроломство.

В рай ніхто їх не відправлятиме, горітимуть с#ки в пеклі.

А містер Пу отримає на горіхи. Та ще почекаємо, нехай як слід насолодиться своєю поразкою!

Далі буде....

#Всебуде Україна