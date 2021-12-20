Лидия Таран: традиционного ТВ формата уже давно не существует

Телевизионный формат давно видоизменился, под влиянием развития сферы коммуникаций, в том числе блогерства. По мнению телеведущей Лидии Таран, телевизионный формат во многом превосходит блогерство.

И телевизионщики, и блогеры работают в информационном поле, но мы делаем это гораздо шире и более обобщенно.

"К сожалению, ни один из украинских блогеров не является широчайшей площадкой для представления всех точек зрения. Блогерство – это, как правило, авторская журналистика, точка зрения или идеологическая позиция, которую поддерживает конкретный блогер. А телевизионные методы представления разных позиций – больше соответствуют журналистским стандартам. К тому же – тележурналисты имеют обязанность проверять достоверность информации и различать фейки. К сожалению, блогеры нередко пренебрегают этими правилами и публикуют непроверенную информацию просто ради хайпа и дополнительных просмотров.

Крупные национальные каналы – это супермаркеты, в которых можно найти всё: там есть разные отделы, в частности – большие отделы с новостями. А блогеры – это авторские магазины, где есть локальные продукты. И там, и там можно найти продукты, но эти продукты разные – разные масштабы продаж, разная аудитория.