Лидия Таран: традиционного ТВ формата уже давно не существует

Телевизионный формат давно видоизменился, под влиянием развития сферы коммуникаций, в том числе блогерства. По мнению телеведущей Лидии Таран, телевизионный формат во многом превосходит блогерство.
"К сожалению, ни один из украинских блогеров не является широчайшей площадкой для представления всех точек зрения. Блогерство – это, как правило, авторская журналистика, точка зрения или идеологическая позиция, которую поддерживает конкретный блогер. А телевизионные методы представления разных позиций – больше соответствуют журналистским стандартам. К тому же – тележурналисты имеют обязанность проверять достоверность информации и различать фейки. К сожалению, блогеры нередко пренебрегают этими правилами и публикуют непроверенную информацию просто ради хайпа и дополнительных просмотров.
И телевизионщики, и блогеры работают в информационном поле, но мы делаем это гораздо шире и более обобщенно.
Крупные национальные каналы – это супермаркеты, в которых можно найти всё: там есть разные отделы, в частности – большие отделы с новостями. А блогеры – это авторские магазины, где есть локальные продукты. И там, и там можно найти продукты, но эти продукты разные – разные масштабы продаж, разная аудитория.
Кроме этого, речь идет о взаимодополняющих сферах. Телевидение сейчас живет не только в "ящике". Оно овладело разными площадками – и соцсетями, и большими видеоплатформами. К слову, на ютуб-канале ТСН – свыше 2 миллионов подписчиков.
Блогеры могут стать телеведущими, потому что им интересно получить этот опыт, потому телеплощадки – шире по охвату. Телеведущие совмещают свою работу с блогерством, чтобы теснее и ближе общаться со своей аудиторией.
Авторитетные блогеры приходят как спикеры на телевизионные ток-шоу. А эти ток-шоу помогают делать их более известными. Поэтому это скорее сотрудничество".
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