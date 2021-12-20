Леонид Кравчук предложил четыре пути "тишины" на Донбассе

Приступив к обязанностям руководителя украинской группы на переговорах по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, Леонид Кравчук выдвигает свои предложения по разрешению этой ситуации. Так, по мнению Леонида Макаровича, достижение полной "тишины" в зоне ООС можно достичь, используя четыре пути. Об этих путях он рассказал в одном из эфиров телевидения.
Кравчук подчеркнул, что на уступки Украина пойдет, если соответствующие шаги будут и от "той стороны".
При этом он выступил против любых ультиматумов.
Ранее Кравчук заявил, что не навредит Украине и не подпишет ни один документ, который будет идти вразрез с интересами государства.Также он предложил создать на Донбассе свободную экономическую зону.
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