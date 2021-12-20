Леонид Кравчук предложил четыре пути "тишины" на Донбассе

Приступив к обязанностям руководителя украинской группы на переговорах по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, Леонид Кравчук выдвигает свои предложения по разрешению этой ситуации. Так, по мнению Леонида Макаровича, достижение полной "тишины" в зоне ООС можно достичь, используя четыре пути. Об этих путях он рассказал в одном из эфиров телевидения.

"Мы видим, что это надо делать путем переговоров - раз, путем дискуссий - два, путем компромиссов - три. И путем соответствующих уступок", - сказал он.

Кравчук подчеркнул, что на уступки Украина пойдет, если соответствующие шаги будут и от "той стороны".

При этом он выступил против любых ультиматумов.

"Украинская сторона готова предложить и требовать, чтобы подписи, которые были поставлены, уважались и нами, и людьми, подчиненными в тех регионах определенным структурам. Чтобы мы действительно не на словах, а на деле начали перемирие всерьез и надолго", - отметил он.

Ранее Кравчук заявил, что не навредит Украине и не подпишет ни один документ, который будет идти вразрез с интересами государства.

Также он предложил создать на Донбассе свободную экономическую зону.