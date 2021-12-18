Леонид Кравчук поделился планами сотрудничества в ТКГ

Недавно место руководителя делегации Украины в ТКГ (трехсторонней контактной группе) по урегулированию ситуации на Донбассе занял первый президент страны Леонид Кравчук. Делясь своими планами сотрудничества с членами ТКГ, он заявил, что не будет подписывать никакие документы, которые пойдут во вред Украине и во всем намерен бороться за сохранение интересов государства.
Также, Кравчук заявил, что для восстановления мира на Донбассе готов разговаривать с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, но только в контексте интересов Украины.
Он подчеркнул, что "речь идет не о прямых переговорах с главарями "ЛДНР", а с представителями двух областей, которые могут написать свою дорожную карту и согласовать ее с Киевом для дальнейшей реализации на высшем уровне".
Новый глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что восстановить мир на востоке страны будет сложно без участия Вашингтона.
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