Ленд-лиз – это программа поставки вооружения, без бюрократических задержек. Единственный раз, когда она была реализована до войны в Украине, это был период Второй мировой войны. Спустя некоторое время, утверждение ленд-лиза было названо переломным моментов в войне в пользу союзников.

Стоит отметить, что на данный момент, Украина закупает оружие в кредит. Вся помощь, о которой говорят партнеры, это долгосрочные займы. Ленд-лиз подразумевает, что США будут передавать оружие Киеву в аренду также на кредитной основе, однако, после его использования, Украина сможет вернуть все, что предоставил Вашингтом обратно и не платить за него. При этом, если техника или любой другой вид вооружения будет уничтожен в ходе боевых действий, за него не надо будет платить. Только в том случае, если Киев решит оставить полученное вооружение для себя, за него придется отдавать деньги, однако не сразу. К примеру, за предоставленную помощь для СССР еще во времена Второй мировой войны, США до сих пор не получили всю сумму.

В тоже время, ленд-лиз предусматривает лишь ускоренную процедуру передачи вооружения, однако не его качество и количество. То есть, если Вашингтон отказывался предоставлять танки и самолеты Киеву, то утвержденная процедура этому не поспособствует. Проблема как раз и заключается в нежелании Запада давать Украине то оружие, которое она просит и готова за него заплатить. Президент Владимир Зеленский даже решил пойти другим путем, чтобы ВСУ, наконец, получили необходимую технику – американский актер Шон Пенн, с которым глава Украины встречался 24 февраля, начал просить миллиардеров США закупить необходимое вооружение и передать его Киеву.

Очевидно, что нехватка необходимого вооружения у украинцев оттягивает дату победы в войне и подвергает риску жизни мирных граждан каждый день. Страх, который был у Запада в первые дни войны, что “бункерный” может нанести ядерный удар, должен был пройти, ведь, к примеру, его энергетический шантаж не сработал и рашисты не отключили газ для Европы, а Польша не была атакована за ее поддержку Украине, хотя политики Кремля неоднократно об этом говорили. Не хочется верить, что Запад намеренно затягивает войну, ради своих геополитических целей, но факты – остаются фактами.