Ленд-лиз – подарок или долг?

Палата представителей Конгресса США проголосовала за предоставление Украине нового пакета помощи на рекордные 40 млрд долларов США. Это даже на 7 млрд больше, чем запрашивал накануне президент США Джо Байден. Откуда такая щедрость?

Запрос Конгрессу на предоставление 33 млрд долларов был направлен в связи с тем, что на счетах, предусмотренных для военной помощи Украине осталось всего 100 млн долларов, об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

США выделили беспрецедентную сумму. Расширенный пакет будет включать 3,4 млрд дополнительной военной помощи и столько же – гуманитарной, что не менее важно в разрушенной стране, где уже засеянные поля утюжат танки.

А все дело в том, что Джо Байден подписал «закон о ленд-лизе для обороны демократии Украины 2022 года». Напомню, что законопроект об открытии ленд-лиза был внесен в Конгресс еще 19 января текущего года. Планы вернуть вложенное в Украину были еще до начала агрессии. На первоначальном этапе на территории нашей страны утилизировали огромное количество залежалого вооружения и старой, если не сказать древней техники. Разгрузив склады у себя и в европейских странах, США загрузили свой военно-промышленный комплекс заказами так плотно, что некоторые ключевые предприятия испытывают трудности, поскольку оказались не готовы к большим объемам производства.

Закон о ленд-лизе предполагает временную отмену положений, позволяющих Конгрессу налагать запрет на передачу некоторых видов оружия, и устанавливает ускоренные процедуры для обеспечения своевременных поставок военной помощи, если она предназначена для Украины или других стран Восточной Европы, подвергшихся российскому вторжению.

Ранее закон по передаче вооружения в кредит включал обязательную норму о фиксированном сроке возврата займа – до пяти лет, но новый закон ее временно отменил.

Речь все еще идет о ссуде или аренде, то есть за одолженную военную помощь надо будет в обязательном порядке рассчитаться, но нас хотя бы не привязывают к конкретным срокам. Учитывая масштабы разрушений, которые мы наблюдаем уже сейчас, на восстановление страны нужны будут колоссальные суммы и без внешней помощи нам не справиться. Поэтому возможность отсрочить погашение переданного по ленд-лизу вооружения будет кстати.

Закон предусматривает возможность повреждения или уничтожения переданного имущества, в таком случае мы будем обязаны компенсировать расходы по его ремонту или оплатить стоимость уничтоженного оборудования за вычетом амортизации.

Хоть сейчас и вопросы расчетов по ленд-лизу далеко не на первом месте, но они все равно рано или поздно будут подниматься, в современном мире никто ничего не делает даром. Тут или зарабатывают или протаскивают свои экономические и политические интересы.

Отдавая должное фактам, оправдываясь российской агрессией, США протаскивают решение о повышении членских взносов в НАТО до 4%, хотя и 2% тянут далеко не все. А поскольку военные стандарты блока устанавливают именно США, то они получают широчайшие возможности для прокачки оборонных предприятий, гарантируя непрерывный поток заказов на современную военную технику и оружие со стороны Европы. Украина пока не может платить за дорогие игрушки, поэтому был возрожден ленд-лиз, который уже готов предоставить буквально все…

Жаль только бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке, да и за тот глупая жадная мышь платит слишком большую цену.