Как говорят в Генштабе украинской армии, первые участники батальона, перешли на сторону Украины в начале полномасштабного наступления, предварительно связавшись с СБУ. После, некоторые бойцы российской армии, которые сдались в плен, также изъявляли желание сражаться против агрессии своих же сограждан. По заявлению Алексея Арестовича, советника администрации президента, в последнее время, многие сознательные россияне, приезжают в Украину, чтобы присоединиться к «Легиону» прямо из страны-агрессора. Не называя имен, Арестович подчеркнул, что в отряд прибыли несколько офицеров из “элитных подразделений и структур”. Прежде чем получить оружие и отправиться на фронт, российские военные проходят долгую и тщательную проверку на контроле СБУ.

Кроме непосредственного участия в боевых действиях на территории Украины, есть основания полагать, что «Легион свободной России» или, по крайней мере, его идеи, распространились глубоко в тыл противника. Одним из недавних эпизодов, который может это подтвердить, стал “первый коктейль Молотова запущенный в автозак в районе Красной площади Москвы”. По словам все того же Арестовича, бросивший его мужчина прокричал «Легион свободной России».

В тоже время, многочисленные пожары по всей территории страны-агрессора на стратегических объектах – от Белгорода до Дальнего Востока – не может быть работой “украинских диверсантов”. Если поджоги военкоматов еще можно списать на призывников и людей в запасе, которые попросту не хотели ехать на фронт, то уничтожение охраняемых объектов уже вызывает вопросы. Не исключено, что все это совершают сами спецслужбы агрессора, для создания паники с целью обвинения Украины и объявления будущей мобилизации. Или сокрытия следов коррупции на местах. Однако после столь широко распространившегося известия о реальной силе, которая способна поднять реальную волну восстания, а не просто бесхребетные митинги, оставшиеся сознательные люди на территории агрессора смогут понять, что они не одни. И многочисленные пожары на стратегических объектах рашистов могут натолкнуть их на мысль, что это не спецслужбы или “украинские диверсанты”, а именно силы сопротивления «Легиона свободной России».

