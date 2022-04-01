Легион «Свободная Россия» начинает войну против оккупантов

Тот факт, что оккупанты начали сдаваться в плен десятками и сотнями не вымысел. Среди них есть и те, кто добровольно решил сменить сторону и остаться в военном строю, и теперь, вести бой против настоящих, а не выдуманных фашистов.

Спустя три дня после начала войны, 27 февраля, рота военных РФ, в полном составе связалась с СБУ и перешла на сторону Украины. Как заявил ротный, они увидели, что украинцы их не ждут и называют фашистами. Он понял, что их обманули и бросили на суверенное государство, уничтожать “братский народ”.

Спустя месяц, (очевидно СБУ проверяла всех, кто перешел на нашу сторону, чтобы после выдачи оружия не оказаться под огнем замаскированного противника), бывшим оккупантам предоставили возможность начать обучение, чтобы примкнуть к рядам защитников Украины. Людей тренируют обращаться с западным оружием.

Рота солдат из армии РФ взяла себе название легион «Свободной России». Если определение “легион” было выбрано не случайно, то не исключено, что подразделение будет доукомплектовано до 5-7 тыс. человек, ведь именно такое количество воинов насчитывалось в римских легионах, откуда и пошло эта номенклатура.

Стоит отметить, что на стороне украинцев воюют и белорусы, которые выступают против режима Лукашенко. Член белорусского батальона заявил, что после победы над рашистами в Украине, они намерены свергнуть преступный режим белорусского диктатора путем революции. Командир россиян отметил, что режим “бункерного” также преступен и призвал своих соотечественников военных “переходить на сторону украинцев, чтобы воевать против настоящих фашистов”. Не исключено, что набрав полную силу, легион «Свободная Россия» станет символом будущей революции в своей стране и освободит РФ от диктатуры Гитлера 2.0.