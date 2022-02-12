Председатель Всеукраинского объединения работодателей отрасли отдыха и развлечений Игорь Макиевский считает, что легализацию игорного бизнеса в Украине превратили в квест, который тяжело пройти.
"В Верховной Раде сейчас рассматривают законопроект 2713-д - о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей. Он устанавливает ставки налогообложения для игорного бизнеса, а также формирует понятие налогооблагаемой базы для этого вида деятельности.
Во всех других бизнесах налог берут с оборота. То есть, с количества денег, которые получает тот или иной вид бизнеса. Но в игорном бизнесе - своя специфика. Тут есть выигрыши. И облагаться должен не оборот, а доход (сумма ставок, уменьшенная на сумму выигрышей). Ранее такого понятия не было, потому что не было игорного бизнеса. Поэтому такая норма закона необходима. Это правильно.
Надо также уточнить и определить ставки налогообложения для того или иного вида бизнеса. Потому надо менять Налоговый кодекс. Но точно не так, как это делают у нас.
Если суммировать нормы, прописанные в законопроекте 2713-д, с рядом норм закона о легализации игорного бизнеса, мы получим в итоге фактическую невозможность ведения этого самого бизнеса. Собрав воедино налоговые и нормативные требования, мы придем к тому, что этот рынок, еще даже не начав работать, ужмется до минимального размера. Говорить о детенизации точно не приходится. Предлагаемые условия невыполнимы для большинства субъектов предпринимательства.
Самое интересное, что в пояснительной записке к законопроекту 2713-д сами законодатели признают, что делают условия ведения игорного бизнеса в Украине максимально сложными.
В мире существует два подхода для такого вида бизнеса: низкие налоги и дорогие лицензии - или высокие налоги и дешевые лицензии. А у нас хотят сделать и налоги высокие, и лицензии дорогие. Тем самым рынок игорного бизнеса в Украине подкашивают на корню. Законодатель сам отмечает, что такой стоимости лицензии, как предлагают в Украине (2 млн долларов для Киева и 1 млн для других регионов) нет ни в одой стране. Лицензия для онлайн казино в 200-600 тыс долл в год – тоже перебор. В Польше, Бельгии, Венгрии стоимость лицензий на такие виды деятельности в 5-10 раз ниже.
Теперь о ставках налогообложения. Законодатели предлагают разделить виды игорного бизнеса и налогооблагать следующим образом: 5% - букмекерские конторы, 10% - лотереи, 12,5% - казино и игровые автоматы. В Европе такие ставки есть, но при лицензиях в разы меньших, чем у нас. При этом подобные ставки применяются при работающем, разогретом, понятном рынке, для которого эти платежи посильные. У нас же игорный рынок будет в течение полутора-двух лет только формироваться... К тому же, в Европе на первоначальном периоде используют стимулирующие ставки налогообложения, в районе 5%. Потом, когда рынок сформирован, их можно увеличить. У нас же с ходу вводят высокие ставки. При этом признавая, что в мире работают другие принципы.
Такое впечатление, что наши законодатели действуют по принципу: чтобы корова давала больше молока, надо чаще доить. Они почему-то думают, что для лучшего наполнения бюджета нужно просто вводить запредельные налоги и другие платежи. И когда смотришь на эти налоги, лицензии, регламенты, администрирование для игорного бизнеса – понимаешь, что его ведение становится похоже на непреодолимый квест. Так всё зарегулировано, так усложнено, что дойти до победы (открыть казино или слот-зал и сделать его прибыльным) без каких-то коррупционных платежей фактически невозможно да и с экономической точки зрения, в большинстве случаев, нерентабельно. Всё это делает игровой бизнес в Украине практически самым непривлекательным в Европе. То есть, мы получаем прямо противоположное тому, на что рассчитывали изначально. На таких условиях инвестиций ждать не приходится".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии