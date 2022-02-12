19:31 23 Сентябрь Киев, Украина

Председатель Всеукраинского объединения работодателей отрасли отдыха и развлечений Игорь Макиевский считает, что легализацию игорного бизнеса в Украине превратили в квест, который тяжело пройти.



"В Верховной Раде сейчас рассматривают



Во всех других бизнесах налог берут с оборота. То есть, с количества денег, которые получает тот или иной вид бизнеса. Но в игорном бизнесе - своя специфика. Тут есть выигрыши. И облагаться должен не оборот, а доход (сумма ставок, уменьшенная на сумму выигрышей). Ранее такого понятия не было, потому что не было игорного бизнеса. Поэтому такая норма закона необходима. Это правильно.



"В Верховной Раде сейчас рассматривают законопроект 2713-д - о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей. Он устанавливает ставки налогообложения для игорного бизнеса, а также формирует понятие налогооблагаемой базы для этого вида деятельности.Во всех других бизнесах налог берут с оборота. То есть, с количества денег, которые получает тот или иной вид бизнеса. Но в игорном бизнесе - своя специфика. Тут есть выигрыши. И облагаться должен не оборот, а доход (сумма ставок, уменьшенная на сумму выигрышей). Ранее такого понятия не было, потому что не было игорного бизнеса. Поэтому такая норма закона необходима. Это правильно.

Надо также уточнить и определить ставки налогообложения для того или иного вида бизнеса. Потому надо менять Налоговый кодекс. Но точно не так, как это делают у нас.

Если суммировать нормы, прописанные в законопроекте 2713-д, с рядом норм закона о легализации игорного бизнеса, мы получим в итоге фактическую невозможность ведения этого самого бизнеса. Собрав воедино налоговые и нормативные требования, мы придем к тому, что этот рынок, еще даже не начав работать, ужмется до минимального размера. Говорить о детенизации точно не приходится. Предлагаемые условия невыполнимы для большинства субъектов предпринимательства.



Самое интересное, что в пояснительной записке к законопроекту 2713-д сами законодатели признают, что делают условия ведения игорного бизнеса в Украине максимально сложными.





В мире существует два подхода для такого вида бизнеса: низкие налоги и дорогие лицензии - или высокие налоги и дешевые лицензии. А у нас хотят сделать и налоги высокие, и лицензии дорогие. Тем самым рынок игорного бизнеса в Украине подкашивают на корню. Законодатель сам отмечает, что такой стоимости лицензии, как предлагают в Украине (2 млн долларов для Киева и 1 млн для других регионов) нет ни в одой стране. Лицензия для онлайн казино в 200-600 тыс долл в год – тоже перебор. В Польше, Бельгии, Венгрии стоимость лицензий на такие виды деятельности в 5-10 раз ниже.

Теперь о ставках налогообложения. Законодатели предлагают разделить виды игорного бизнеса и налогооблагать следующим образом: 5% - букмекерские конторы, 10% - лотереи, 12,5% - казино и игровые автоматы. В Европе такие ставки есть, но при лицензиях в разы меньших, чем у нас. При этом подобные ставки применяются при работающем, разогретом, понятном рынке, для которого эти платежи посильные. У нас же игорный рынок будет в течение полутора-двух лет только формироваться... К тому же, в Европе на первоначальном периоде используют стимулирующие ставки налогообложения, в районе 5%. Потом, когда рынок сформирован, их можно увеличить. У нас же с ходу вводят высокие ставки. При этом признавая, что в мире работают другие принципы.



Такое впечатление, что наши законодатели действуют по принципу: чтобы корова давала больше молока, надо чаще доить. Они почему-то думают, что для лучшего наполнения бюджета нужно просто вводить запредельные налоги и другие платежи. И когда смотришь на эти налоги, лицензии, регламенты, администрирование для игорного бизнеса – понимаешь, что его ведение становится похоже на непреодолимый квест. Так всё зарегулировано, так усложнено, что дойти до победы (открыть казино или слот-зал и сделать его прибыльным) без каких-то коррупционных платежей фактически невозможно да и с экономической точки зрения, в большинстве случаев, нерентабельно. Всё это делает игровой бизнес в Украине практически самым непривлекательным в Европе. То есть, мы получаем прямо противоположное тому, на что рассчитывали изначально. На таких условиях инвестиций ждать не приходится".