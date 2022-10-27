Латвия не откроет границ россиянам

10:02 27 октября Киев, Украина

Правительство Латвии наотрез отказалось пускать в свою страну граждан РФ бегущих от мобилизации. По словам главы МИД Эдгара Ринкевича “россияне, которые решили уехать за границу после объявления мобилизации, не против войны, которую Россия ведет в Украине, а против мобилизации, и это большая разница. Знаете, меня не убеждает аргумент, что в России ситуацию зажали так, что никто не может выйти на улицы. Если это сто, двести, тысяча граждан - да. Но уезжают сейчас, по нашим данным, десятки тысяч граждан. И я думаю: почему мы должны их принимать? Для нас это в том числе вопрос безопасности”.

Действительно, бегущих из России насчитывается более 700 тыс. человек. Все они настолько недовольны объявленной мобилизацией, что побросали все и уехали из страны, возможно навсегда. То есть, вместо того, чтобы отстаивать свой дом, собраться всеми 700-ми тысячами человек и объявить о несогласии, по крайней мере, мобилизацией, они как “крысы” побежали с “корабля”. А какому “кораблю” нужны чужие “крысы”? От своих бы избавиться. Поэтому, страны Балтии не торопятся открывать границы для россиян, так как там понимают, что, во-первых, эти люди, массой своей, были бы способны создать сильное протестное движение в России, во-вторых, опасаются вреда, который может исходить от этих людей.