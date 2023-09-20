Латать бюджет собираются с карманов россиян

20:55 19 сентября Киев, Украина

В Госдуме предложили собрать с россиян 2,5 трлн рублей, чтобы залатать бюджет. Идею высказал заместитель председателя комитета Госдумы Николай Арефьев. По его мнению, если увеличить налог на доходы россиян в два раза, то дефицитный бюджет получит 2,5 триллиона рублей, и не надо будет просить эту сумму у олигархов.

В данной ситуации удивительно лишь одно – почему это предложение было высказано так поздно? В остальном – все предсказуемо. Невозможно просто оставаться безучастным, когда твое государство стало изгоем, ведет войну против соседа, угрожает миру ядерной войной, из-за чего экономика страны постепенно разваливается. Конечно, имея рабское мышление, можно и дальше продолжать говорить – “я аполитичный/аполитична” – вот только это никак не защитит твоего ребенка от мобилизации, а твои деньги от диктатора.

Между тем, у российских инвесторов давно заморожены деньги Кремлем. И никто их возвращать не собирается. А вскоре и вовсе должны ввести некий аналог крипто-рубля, что даст возможность путинистам в любой момент замораживать, отбирать или ограничивать использование финансов.

Интересно, россияне до сих пор не понимают, почему украинцы не хотели сближения с Россией?