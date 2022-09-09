Купянск: связь времени и пророчество Семёновны

Эта история своими корнями уходит в далекий 1989 год, но продолжение происходит сейчас, в наше время.

УССР, Харьковская область г. Купянск. В тихом дворике с домом на две семьи сидит старушка, которую все называют баба-Семёновна и мальчишка-пятиклассник. Мальчику пока не с кем гулять, раннее утро и друзья еще не вышли на улицу, и он коротает время слушая рассказы Семёновны.

Следует отметить, что бабку-Семёновну в Купянске, в то время, знали все. Одинокая старушка, как сейчас принято называть, была ворожеей и многие приходили к ней за советом, гаданием, снять сглаз, порчу или повлиять на мужа пьяницу, за всем тем чем занимаются ворожеи.

И в это утро старушка разложила свои карты, долго на них смотрела и начала рассказывать соседу мальчишке, что она там видит…

… «Скоро Украина отделится от СССР. Но через 20-ть лет Россия начнёт войну против Украины. Война будет сначала необычной, не такой как с немцами. Но потом она станет очень жестокой, русские захотят захватить много украинской земли, будут убивать, грабить и разрушать. Народ такого терпеть не будет, все восстанут против России. В этой войне Украине будут вместе с американцами воевать против России. И Украина победит, а от России отделится еще несколько земель, которые станут отдельными государствами. После этой войны Россия больше не будет великой державой».

Тогда, в 89-м после услышанного, мальчик спросил у мамы: «как Украина сможет дружить с капиталистами-американцами, да и ещё воевать против России? Может Семёновна ошибается?». Но мама ответила: «Семёновна еще никогда на ошибалась. Она наша Ванга. Никому ничего не рассказывай, а придет время… увидим».

Увидел не только этот мальчик, увидел весь мир… Увидел всю жестокость, бесчеловечность, агрессию российских оккупантов. Весь мир увидел бездарность российских военачальников и неспособную воевать армию.

Весь мир увидел единство, силу и смелость украинского народа. Увидел истинных защитников мира, жизней и свободы. Увидел украинских героев!

Сегодня этот мальчишка взрослый, но радуется как ребёнок освобождения родного Купянска. Пусть пока только правобережной части, но он верит в ЗСУ, верит в украинских героев. И он верит в пророчество своей соседки бабы-Семёновны, которая никогда не ошибалась. Он, как и все мы верит, что Украина победит!

Мальчик вырос и как все настоящие мужчины стал на защиту своей Родины, своей земли, своих родных и близких, своих друзей от врага – российского оккупанта.

PS. Расскажу один факт, чтобы было понятно, что бабка-Семёновна не была шарлатанкой, а действительно сильной ворожеей-провидицей. Она не дожила до этих дней. Умерла много лет назад… Умирала долго и мучительно, более 3-х недель. Умерла баба-Семёновна лишь после того, как над её одром пробили потолок…

Помним, баба-Семёновна никогда не ошибалась…

Украина победит, а Россия распадется!!!