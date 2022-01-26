Культура потребления информации

17:47 10 Сентябрь Киев, Украина

Для противодействия фейкам необходимо сформировать культуру потребления информации и укрепить институт репутации в Украине.

Таким мнение поделился ведущий новостей Виталий Школьный.



"Самый эффективный метод противодействия фейкам - формировать культуру потребления информации и, как следствие, укрепить институт репутации в стране.

Граждане должны четко понимать, что является фактами, а что - комментариями.



Часто сомнительные медиа или СМИ-однодневки пользуются неосведомленностью своих читателей и преподносят мнения в качестве фактов. Одно дело новость, которая состоит из заявления того или иного политика - и совсем иная картина реальности складывается, когда в этой новости мнения политиков из разных лагерей, оценка эксперта и позиция журналиста.





Научиться разделять факты и комментарии - задача совершенно посильная, а вот формирование института репутации - мегазадача. Только представьте, как бы изменились наши медиа и страна в целом, если бы граждане более не реагировали на совравших политиков или исказивших реальность экспертов, аффилированных с ними?

Телевидение - хороший инструмент, даже не инструмент, а источник, где можно быстро и просто узнать несколько точек зрения. Чем больше разных мнений по одному и тому же вопросу, тем выше вероятность разобраться.



Важно еще вот что - телевидение дает возможность не только увидеть и услышать того или иного человека, но и считать его эмоции, оценить поведение в тех или иных условиях.



К примеру, история со смертельной аварией российского актера Михаила Ефремова. До последнего времени защита утверждала о его невиновности, но ведь зритель собственными глазами видел картинку с места события, где человек лыка не вяжет - и явно пьян. Очевидно в этом случае, телевидение сыграло не последнюю роль в фактчекинге (проверка фактов – ред.), всем всё стало понятно. И подобных историй из разных жизненных ситуаций - множество".