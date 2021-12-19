Кулеба: при каких условиях может состояться встреча Зеленского и Путина

11:42 22 Июль Киев, Украина

Министр иностранных дел Украины высказал свое мнение о том, при каком единственном условии может состояться встреча двух президентов Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Крыму только в случае деоккупации РФ полуострова.

"Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна, но только при одном условии: что она состоится на церемонии поднятия в Крыму украинского флага и снятия российского. Пока этого нет, любая их встреча или в Крыму, или на административной границе Херсонской области — нонсенс", - акцентировал Кулеба.

Заявление Кулебы прокомментировал депутат Госдумы Андрей Козенко.

«Более 90% крымчан, проголосовавших за поправки в Конституцию РФ, поддержали пункт о незыблемости российских границ. Госдума, в свою очередь, подготовила законопроект, принятый сегодня во втором чтении, согласно которому призывы к нарушению территориальной целостности нашей страны приравниваются к экстремизму. Ответственность предполагается не только для граждан России, но и для иностранцев, в отношении которых Российская Федерация сможет затребовать экстрадицию», — он.

По его словам, после подписания закона и вступления его в силу Русская община Крыма будет осуществлять постоянный мониторинг нарушений законодательства в этой сфере и отслеживать подобные экстремистские заявления в отношении Крыма.