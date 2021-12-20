Кулеба: Польша сможет помочь Украине в вопросе деоккупации Крыма

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что Польша должна принимать участие в международной платформе, создание которой необходимо для деоккупации Крымского полуострова.
Кулеба во время совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Варшаве заявил о том, что Украина приглашает Польшу присоединиться к участию в предстоящей международной платформе по деоккупации аннексированного Россией Крыма и стать одним из лидеров этого процесса.
Напомним, что в оккупированном Россией Крыму в поселке Строгановка Симферопольского района обнаружили тело трехлетнего Мусы Сулейманова - сына политзаключенного Руслана Сулейманова.
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