Кулеба: Польша сможет помочь Украине в вопросе деоккупации Крыма

21:02 27 Июль Киев, Украина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что Польша должна принимать участие в международной платформе, создание которой необходимо для деоккупации Крымского полуострова.

Кулеба во время совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Варшаве заявил о том, что Украина приглашает Польшу присоединиться к участию в предстоящей международной платформе по деоккупации аннексированного Россией Крыма и стать одним из лидеров этого процесса.

"Отдельно я сегодня проинформировал своего польского коллегу о намерениях Украины провести международную платформу по деоккупации Крыма. Украина ожидает и будет благодарна, если Польша станет не только надежным партнером, которым она уже является, но и одним из лидеров этого процесса", - сказал Кулеба.

Напомним, что в оккупированном Россией Крыму в поселке Строгановка Симферопольского района обнаружили тело трехлетнего Мусы Сулейманова - сына политзаключенного Руслана Сулейманова.