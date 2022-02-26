Куда обращаться пострадавшим от пожаров на Луганщине

19:07 02 Октябрь Киев, Украина

ГСЧС сообщают о 17 пострадавших и 11 погибших от пожаров в Луганской области, специальная комиссия займется подсчетом убытков.

Политолог Сергей Быков отметил, что граждане, пострадавшие от пожаров на Луганщине, должны безотлагательно обращаться в органы власти за помощью.

«Пострадавшим от пожара людям необходимо обращаться, в первую очередь, в ГСЧС, непосредственно в ведомство. В первою очередь к ним. Дальше стоит поднимать вопрос о том, чтобы добиться выплаты компенсации, которая полагается пострадавшим от пожара – независимо от того, это материальный ущерб или ущерб здоровью», - сказал Быков.

Быков добавил, что пострадавшим сразу необходимо обращаться за помощью, и правительство располагает финансами для экстренных случаев.

«Для таких экстренных случаев существует специальный фонд. Из него и покрывается возмещение убытков, которые возникли в результате пожаров, затоплений и других чрезвычайных ситуаций. В том числе предусмотрены и расходы на то, чтобы помочь людям и возместить их собственные потери. Поэтому нужно обращаться», - отметил Быков.

Быков уточнил, что в первую очередь, пострадавших необходимо эвакуировать и обеспечить жильем тех людей, которые в этом нуждаются.