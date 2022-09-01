Кто выиграет от смерти европейской промышленности?

В Европе все чаще вынужденно закрываются промышленные предприятия. Первыми закрылись производители алюминия и цинка, продукция которых необходима для автомобильной и строительной промышленности. Стремительный рост цен на электроэнергию в Европе заставил норвежскую компанию Norsk Hydro ASA объявить о закрытии алюминиевого завода в Словакии.

Цены на газ вынуждают закрыть также плавильный завод Budel в Нидерландах, контролируемый компанией Nyrstar, входящей в состав Trafigura Group.

Но на мировом рынке есть более крупные игроки – это Китай и россия. Именно они выиграют от того, что металлургическая промышленность Европы остановится. Из-за новости о закрытии предприятия Budel в Нидерландах, уже на четверть выросли акции российского завода «Электроцинк» в Северной Осетии.

Aurubis AG, крупнейший производитель меди в Европе, заявил что стремится переложить растущие расходы на электроэнергию на своих клиентов.

Отличное решение!

Цены на газ обещают только расти. Они достигли 2600 долларов за тысячу кубометров. По прогнозу этой зимой цена за тысячу кубометров превысит 4 тыс. долларов.

Американское агентство Bloomberg прогнозирует, что риск рецесси экономики ЕС в ближайшие 12 месяцев достиг 60%, путь обратно займет два или пять лет.

Таким образом, закапывая свою экономику, Европа открывает широкие возможности для развития российских и китайских предприятий.

У меня вопрос. Вы уверены, что руководство ЕС и США точно понимает цели и адекватно реагирует на вызовы?

Мы все помним, что президент США Джо Байден обещал экономике россии стать руинами очень скоро. Вы видите прогресс в этом деле, а вы уверены, что выбран правильный путь?

Совсем скоро европейский потребитель начнет искать виноватых в своем банкротстве, и руководство стран Европы очень быстро забудет про европейские ценности, стремясь удержаться у власти.