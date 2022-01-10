Кто Украина в системе международных отношений ?

Говорят, словоблудие один из худших пороков, наверное так и есть. Ранее наш словоохотливый президент уже развернул два военных корабля США, которые шли в Черное море, как символ поддержки Украины в противостоянии с Россией. Нет, понятно, корабли развернул Байден, но в ответ на, мягко говоря, необдуманные слова о «долгах президента Америки перед Украиной». Вот взять бы паузу, помолчать, подумать… но нет, новое интервью, новые требования, на этот раз к ЕС и НАТО.

По логике Зеленского получается, что 14 тысяч человек, погибших в ходе боевых действий на востоке Украины, отдали жизни за безопасность Европы!? А Европа за нашу безопасность говорит много красивых слов! Но это еще не все… по мнению Владимира Александровича, погибшие ребята тем самым «заслужили» право на членство. Так кому «служит» наш гарант?? Кто меняет смерти своих граждан на пустые обещания призрачного членства?

Говорить обо всех последних зарубежных визитах нашей политической элиты иначе как об эпических провалах не получается. Служба протокола своей работы не знает, дипломаты, даже уровня министра, очевидно рассматривают официальные визиты как увеселительные поездки. То тапки свои в нос арабам суют, то очки солнечные в декольте пихают… мрак. Протокол протоколом, но если обсудить результаты внешнеполитический деятельности, то и тут гордиться нечем. Взять хотя бы визит Зеленского в Турцию. Эрдоган по сути ничего прорывного не сказал. Ну не считает он Крым российским, так он его и украинским не особо охотно считает. Завистливый глаз Турции лежит на полуострове с XVIII века – это факт.

Пытаясь маневрировать между Украиной и Россией, Эрдоган хочет и экономику туристами поддержать и Байрактары (турецкие беспилотники) реализовать, и, как выяснилось, проданный Китаю, а потом почти национализированный «Мотор Сич» заполучить. Вся интрига в том, 49 или 51% акций уплывут из Украины, а ведь Китай не привык оказываться в глупом положении и терять то, что уже считал своим. Представим, что через пару лет Китай сможет убедить Эрдогана предприятие продать. В сухом остатке подмоченная репутация в плане гарантий для иностранных инвесторов, натянутые отношения с Поднебесной, потеря стратегического предприятия и долг в 3 млрд долларов перед теми же китайцами.

Фраза Эрдогана о поддержке Крымской платформы стоила Турции российских туристов на майские праздники, а там кто знает, может и на весь сезон. Жесточайшая ситуация с распространением коронавируса в Турции нашего президента не смутила, и за пустые слова Эрдогана, ведь приехать на Саммит 23 августа он не обещал, Зеленский начал агитировать украинцев ехать в отпуск на турецкое побережье, поддержать, так сказать, партнера. Только чем поддержать, ковида нацеплять?, так своего девать некуда. От Европы, опять же, вакцин мы не получили, им самим оказалось мало, хотя слушали много красивых обещаний, и следуя за мыслью нашего президента, наверное «заслужили» их жизнями 44 тысяч наших граждан, которые уже никогда не увидят как страна победила пандемию.