17:39 18 мая Киев, Украина

Ошибался тот, кто сказал, что снаряд дважды в одну воронку не попадает.

Подумали про Чернобаевку... ну там вобще это не работает.

Вооруженные Силы продолжают ликвидировать командирский состав армии рф. Но это первый случай, когда наши бойцы уже пошли по второму кругу.

У 12-й инженерной бригады рф снова "задвухстили" комбрига.

Дело в том, что командир 12-й отдельной инженерной бригады снова ликвидирован. В середине марта в "груз 200" превратился полковник Сергей Порохня, а на днях в Муроме похоронили назначенного на эту должность командира бригады полковника Дениса Козлова.

Таким образом, между уничтожением двух комбригов в одной и той же бригаде прошло примерно два месяца. Можно сделать осторожное предположение, что Сергей Порохня и Денис Козлов были ликвидированы при форсировании одинакового водного препятствия - Северского Донца. Первый, в марте, в районе Изюма, второй – в апреле в районе Белогоровки.

Также отметим, что при переправе через Северский Донец был уничтожен начальник инженерных воск Западного военного округа полковник Николай Овчаренко.

ВСУ не то, что два раза в одну воронко... сотню раз попадут в одну и ту же цель. И землю свою от врага защитят!