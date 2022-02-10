Кто реализует санкционные угрозы против РФ

19:20 23 Сентябрь Киев, Украина

Давить Россию санкциями однозначно будут США , в то время как Евросоюз , даже нес мотря на последний скандал с отравлением Навального , стабилизирует отношения с РФ.

«Возможно, какие-то дополнительные санкции против России и будут, но пока что это просто заявления европейских политиков. Поэтому не стоит ожидать от ЕС особого ухудшения отношений с Россией. Вряд ли ЕС усилит санкции против России. Единственная страна, которая может на это пойти, – это США», – сказал Кучухидзе.

Политолог отметил, что после выборов президента США американская политика в отношении России будет оставаться такой же.

«Кто бы не пришел, кто бы ни стал президентом Соединенных Штатов Америки, их национальный интерес – держать Россию в напряжении и сдерживать все ее потуги относительно первенства на мировой политической арене. Россия представляется угрозой на уровне Стратегии национальной безопасности, поэтому кто бы ни пришел к власти, отношение к России будет оставаться жестким», – пояснил эксперт.

По мнению Кучухидзе, проект «Северный поток-2» будет продолжаться несмотря на угрозы Германии в сторону России после отравления оппозиционного политика Алексея Навального.



В то же время США будет этому противостоять из-за конкуренции, которая сложилась вокруг европейского энергетического рынка.