Кто ответственен за отравление Навального

20:25 21 Август Киев, Украина

Путин создал систему политических убийств в России, вся ответственность за отравление оппозиционера лежит именно на нем, а решение отравить Навального, скорее всего, приняли региональные элиты, плотно контактирующие с российскими спецслужбами.

Об этом заявил экс-депутат Государственной Думы Российской Федерации Илья Пономарев.

«Если, не дай Бог, Алексей Навальный не поправится, это будет иметь такое же значение, как судьба Бориса Немцова, у которого, пока он был жив, оппонентов было гораздо больше, чем после его смерти. Сегодня очень много людей рассказывают, что они всегда любили и уважали Немцова, которые при жизни с ним политически воевали, и в случае с Навальным может произойти то же самое. Это сплотит российскую оппозицию

Ответственность за отравление Алексея Навального, безусловно, лежит на Путине, потому что именно он создал эту систему политических убийств в России и все, кто ими занимаются, они в России, к сожалению, остаются безнаказанными и Кремлем “крышуются”. В то же время, скорее всего, решение об отравлении Навального было принято на региональном уровне. Накануне он анонсировал большое расследование по Томску и их местным выборам. Там вполне могли найти горячие головы, которые испугались и решили этого не допустить и параллельно выслужиться пред Москвой. Политические убийства в России, которых, к сожалению, в последнее время было достаточно много, происходят по одинаковой схеме – совпадает корыстный интерес тех, кто выступил организаторами и исполнителями с политической компонентой. Политическая компонента дает неприкасаемость, но сама по себе не является достаточной. Литвиненко, к примеру, убитый в Лондоне, угрожал мафиозным кругам, близким к Путину, помогал правительству в расследовании в Испании по Тамбовской группировке”, – заявил Илья Пономарев.