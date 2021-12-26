Кто несет ответственность за эпидембезопасность в школах

19:22 19 Август Киев, Украина

Задача правительства и местных властей обеспечить максимальную безопасность для учеников и педагогов, а также подготовить учебные заведения по всем санэпиднормам.

По мнению главы института публичной политики и консалтинга Сергея Быкова, ответственность за соблюдением карантинных ограничений лежит и на родителях, и на руководителях учебных заведений.

«Прежде всего надо проверить качество проветривания помещений и насколько сами классы готовы к учебному году. В общем Министерство здравоохранения разработало свои маркеры, поэтому будут проверять именно их», – сказал Быков.

Он добавил, что оснований волноваться нет, однако ответственность за эпидемиологической безопасностью должны разделить также и родители.