Кто несет ответственность за эпидембезопасность в школах

19:22 19 Август Киев, Украина

Задача правительства и местных властей обеспечить максимальную безопасность для учеников и педагогов, а также подготовить учебные заведения по всем санэпиднормам. 
 
По мнению главы института публичной политики и консалтинга Сергея Быкова, ответственность за соблюдением карантинных ограничений лежит и на родителях, и на руководителях учебных заведений.
«Прежде всего надо проверить качество проветривания помещений и насколько сами классы готовы к учебному году. В общем Министерство здравоохранения разработало свои маркеры, поэтому будут проверять именно их», – сказал Быков.
Он добавил, что оснований волноваться нет, однако ответственность за эпидемиологической безопасностью должны разделить также и родители.
«Главное сейчас – придерживаться всех карантинных западе, чтобы не распространять коронавирус, потому что мы стоим на пороге второй волны эпидемии и должны быть к этому готовы. Но дети лучше учатся в школе на очной форме, поскольку дистанционное обучение не позволяет им общаться между собой, а это один из громких навыков», – пояснил Сергей Быков.