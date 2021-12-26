Кто несет ответственность за эпидембезопасность в школах
19:22 19 Август Киев, Украина
Задача правительства и местных властей обеспечить максимальную безопасность для учеников и педагогов, а также подготовить учебные заведения по всем санэпиднормам.
По мнению главы института публичной политики и консалтинга Сергея Быкова, ответственность за соблюдением карантинных
ограничений лежит и на родителях, и на руководителях учебных заведений.
«Прежде всего надо проверить качество проветривания помещений и насколько сами классы готовы к учебному году. В общем Министерство здравоохранения разработало свои маркеры, поэтому будут проверять именно их», – сказал Быков.
Он добавил, что оснований волноваться нет, однако ответственность за эпидемиологической безопасностью должны разделить также и родители.
«Главное сейчас – придерживаться всех карантинных западе, чтобы не распространять коронавирус, потому что мы стоим на пороге второй волны эпидемии и должны быть к этому готовы. Но дети лучше учатся в школе на очной форме, поскольку дистанционное обучение не позволяет им общаться между собой, а это один из громких навыков», – пояснил Сергей Быков.
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