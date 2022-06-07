Кто мог предотвратить войну в Украине, роль Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал 1 июня передачу Украине управляемых ракет IRIS-T, не прошло и 100 дней войны...

Критика медлительности правительства в Берлине звучала колоколом и хоть Шольц и заявил о ближайших неделях, министр иностранных дел Анналена Бербок уточнила, что доставка ракет займет «месяцы» из-за их сложного и высокотехнологичного устройства, на сегодняшний день – это самая современная система ПВО Германии.

Каждая система стоит 150 млн. долларов, поэтому паковать ракеты будут аж до октября, именно на середину осени запланированы первые поставки.

Германия тянула резину и раньше, правительство согласилось отправить семь самоходных бронированных гаубиц и 50 зенитных бронированных машин «Гепард», но не спешит выполнять обещанное. Министр обороны Кристин Ламбрехт объяснила проволочки тем, что для обучения украинских военнослужащих обращению с гаубицами нужно 40 дней, а отправка машин требует подготовки.

Но это конечно все отговорки и уходит бесценное время. Военный эксперт министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер также упрекает западные страны в критическом промедлении с поставками тяжелого вооружения, которое в сложившихся реалиях уже невозможно доставить на передовую из-за разрушенной инфраструктуры.

И опять промедление и опять нерешительность, а ведь есть мнение, что вовремя вмешавшаяся Германия и сказавший свое веское слово Олаф Шольц могли предотвратить войну.

Один из самых уважаемых военных теоретиков мира, эксперт по стратегии Эдвард Люттвак, выразил свое квалифицированное мнение в интервью газете Die Welt. Он считает, что эту войну невозможно выиграть, единственным выходом должно стать проведение референдумов в Донецке и Луганске и не такое как было в Крыму, а с тысячами инспекторов, по правилам 1919 года. Люттвак уверяет, что подделать истинный плебисцит невозможно.

Зеленский не сможет противостоять демократии и согласится дать Путину небольшую победу, чтоб он мог успокоить свой народ героическим освобождением страдающего Донбасса, считает Эдвард Люттвак, иначе Россию победить невозможно, на чаше весов ядерное оружие и 114 миллионов русских.

Лютвак предлагает склонить Россию к плебисциту при помощи санкций, которые можно быстро вводить и отменять, например Swift. Необходимое условие, что обе стороны безоговорочно принимают итоги народного выбора. Он считает, что согласись Россия на референдум, она автоматически перестает претендовать на Запорожье и Херсон, которые сейчас контролирует, а установись перемирие по другой причине, то эти территории можно считать для Украины потерянными.

И всего этого можно было избежать, если бы канцлер Германии Олаф Шольц занял четкую позицию 23 февраля. По мнению Люттвака, если бы Германия внятно заявила, что остановит «Северный поток-2», что будет поставлять оружие Украине, то Путин скорее всего не напал бы, поскольку Германия очень важна для России. Эта война стала возможной из-за вялой неконсолидированной позиции Шольца.

Скорее всего спецслужбы Германии донесли до него искаженную информацию, ту же ошибку допустили и спецслужбы США, которые уже не раз подводили, взять хотя бы прогноз по Афганистану и предрекаемое ожесточенное сопротивление правительственных войск Талибану. Германия владела ситуацией в большей степени и все же допустила просчет. В Европе сейчас нет и не было другой силы кроме Германии, которая могла бы предотвратить войну просто четко обозначив позицию, могла но не сделала… почему?