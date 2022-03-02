Кто истинные друзья Украины?

В мае 2021 года Украина, Грузия и Молдова подписали меморандум о взаимопонимании, который регламентирует формат усиленного сотрудничества «Ассоциированного трио» на пути к европейской интеграции. Это событие преподносилось как очередная победа украинской дипломатии, как большой шаг, сближающий нас с Европой. Помимо совместных консультаций и дипломатических инициатив, «Трио» обязалось поддерживать стабильность в регионе, исходя из серьезных проблем с региональной безопасностью.

И вот, когда в наш дом пришла война, наши партнеры не сочли нужным поддержать санкции против России. Молдова сделала это еще в 2014 году, объявив, что намерена поддерживать экономические контакты с Россией, поскольку санкции слишком большая нагрузка даже для богатых государств.

Следом демарш устроила Грузия, отметив, что отказываясь от введения санкций правительство прежде всего руководствуется национальными интересами грузинского народа, а уж потом принимает во внимание интересы Украины. Кроме того, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили воспрепятствовал отправке грузинских добровольцев в Украину, чем спровоцировал Зеленского на незамедлительный отзыв своего посла из-за «неморальной позиции».

Делаем вывод, что каждая страна тщательно взвешивает риски для собственной экономики и стремится если и не извлечь выгоду из происходящего, то уж точно минимизировать свои потери. Кроме Молдовы и Грузии санкции не поддерживают Турция (исходя из приоритетов), Азербайджан и Израиль.

Наше руководство хочет больше и больше поддержки извне, Зеленский постоянно просит помощи: санкционной, материальной, военной. Он говорит о сокрушительном ударе для российской экономики, забывая о том, что мы сами должны были сделать с первых дней. Ведь война России так и не объявлена, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил,что «ЕС не ведет войну с Россией», кто ж ее тогда вообще ведет?

По украинской газотранспортной системе в Европу продолжает идти российский газ. Возникает вопрос, Россия будет продолжать платить за транзит?? На чьи счета придут эти деньги?? А Европа не желает отказаться от топлива в перемешку с украинской кровью??

Напрашивается вывод, что есть какой-то глобальный договорняк, непонятно только кого с кем и совершенно нет оснований исключать из этой схемы Зеленского, которому «роль президента» позволила в несколько раз увеличить свое состояние.