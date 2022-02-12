Кто будет платить углеродный налог в пользу ЕС?

В 2023 году Европейская комиссия планирует ввести специальный углеродный налог на ввозимые в Европейский Союз товары. На первый взгляд отличная инициатива, борьба за жизнь на планете, Грета рыдает от счастья и все такое, но факт того, что данный налог будет применяться только к тем странам, которые по мнению ЕС не достаточно усердно работают над уменьшением выбросов СО2 на своих производствах, наводит на мысль, что Европа планирует получить еще один рычаг для давления на неугодных, так как берет на себя право определять ту паршивую овцу, которая портит воздух больше всех.

Прежде всего это ударит по российским компаниям, крупнейшим поставщикам нефти, газа и металлов в Европу, но радости от этого мало, поскольку они могут либо купить углеродные квоты на глобальном рынке, либо включить свои расходы в цену товара. Уверена, ни один производитель не смирится с тем, что его прибыли упадут на 20-60% и попытается сделать все, чтобы расходы легли на плечи конечного потребителя.

Давайте подумаем, кто станет конечным потребителем во всей этой очень похожей на махинацию схеме. Поверьте, заботу о природе данная инициатива преследует в последнюю очередь. Скорее всего платить по счетам придется нам с вами, когда наша энергетическая система объединится с европейской. Логика проста, «Северный поток-2», который по прогнозам будет отапливать Европу уже этой осенью, (четкое заявление Блинкена о приостановке санкций по данному проекту разночтений не допускает и комментариев не требует), будет качать «углеродно-грязный» товар, который неминуемо попадет под специальный налог, что повлечет за собой рост его цены.

Подорожание топлива естественно повлечет за собой глобальное повышение цен на товары, производимые в ЕС как для внутреннего рынка, так и на экспорт. Получается, что мы заплатим и за европейскую электроэнергию и за все активно импортируемые товары, которые уже во многом подавили украинскую продукцию, не выдержавшую ценовой конкуренции с европейскими гигантами. А выбора у нас с вами не будет, так как предприятия закрываются одно за другим, свои товары производить уже фактически некому, а от энергосистем России и Беларуси мы спим и видим как отмежеваться.

Примечательно, что на сегодняшний день Украина продает в ЕС 40% от всего объема торговли, треть от данного объема – это металлы и электроэнергия, которые планируется облагать углеродным налогом. На сегодняшний день, все украинские товары проигрывают в экологическом плане европейским. Например электроэнергия угольной генерации, производимая в Украине почти в 4 раза «грязнее» по выбросам двуокиси углерода чем европейская. Введение налога существенно уменьшит и наполняемость госбюджета и затормозит развитие частного бизнеса.

Присоединение к европейской энергосистеме также запланировано на 2023 год, а это значит, что на декарбонизацию производства у нас всего два года, но работа пока не ведется. Это происходит потому, что экологические программы в Украине не получают должной государственной поддержки. Конечно, есть более насущные проблемы, но жить одним днем не получится, по уменьшению выбросов углерода необходимо принимать меры уже сейчас, ведь как торговый партнер ЕС, мы взяли на себя определенные обязательства, выполнения которых от нас неминуемо потребуют.

Некоторые экспортеры начнут засматриваться на азиатский рынок, ведь Китай в частности, да и страны АТР в целом, обращают гораздо меньше внимания на выбросы СО2. Для нас китайский рынок заслоняет скандал с «Мотор Сич», за который мы взяли деньги. Не уверена, что кто-то из китайских инвесторов рискнет еще раз иметь дело с Украиной, уж больно чувствительным оказался щелчок по носу на три миллиарда долларов.

Подводя итог сказанному, шанс избежать еще одного налога есть, но действовать нужно уже сейчас, иначе есть риск сделать невозможное и обрушить экономику, которая и так уже на дне.