КСУ отменил ответственность за недостоверное декларирование: на что это повлияет

21:43 28 октября Киев, Украина





/>НАБУ расследовало более 200 уголовных производств по отмененной Эксперты рассказали, повлияет ли решение Конституционного Суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование чиновников, на работу антикоррупционных органов.расследовало более 200 уголовных производств по отмененной КСУ статье, вводившей уголовную ответственность в отношении недостоверного декларирования, рассказал юрист Дмитрий Богуславский.

«Эта статья довольно удобна в доказывании, так как фактически доказательства и не нужны – если есть имущество и оно не отражено в декларации, то это влечет за собой уголовную ответственность. Не надо доказывать кто, куда, что выводил, прятал или скрывал. Есть факт – вот твое имущество, твои деньги, твоя декларация – сравни. Там и санкция, кстати, была не очень большая, но вопрос не в этом, а в уголовной ответственности. Однако эта статья была мертвой», – пояснил юрист.

По словам Богуславского, в Реестре судебных решений по 400 делам, которые дошли до суда с санкцией этой статьи, к уголовной ответственности привлекли максимум до 40 человек.

«То есть эта статья не работала. Это конечно не повод ее отменять. Ответственность осталась, но административная – штраф. От самого факта о признании неконституционной этой нормы, завтра курс доллара не изменится, зарплаты не упадут, но это символ, указывающий на зарождение и работу нашей антикоррупционной системы», – отметил Дмитрий Богуславский.

По его словам, оппозиция не упустит случай раскрутить тезис о том, что коррупционные депутаты из прошлого через недоросформированную судебную власть упразднили саму основу борьбы с коррупцией.

«Это безотносительно к тому, что фактически статья, которая была отменена, была мертва. Кстати, Верховной Раде ничто не мешает принять такую же статью, но сейчас очевидно, что несколько сотен людей выдохнут с облегчением», – отметил он.

В свою очередь эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко подчеркнул, что решение Конституционного Суда никто не может обжаловать или отменить, оно является окончательным. Но на самом деле КСУ, нарушивший регламент и судьи, голосовавшие за отмену статьи, по которой сами проходили в расследовании НАБУ, – такие вещи подрывают легитимность решения КСУ и это проблема для самого суда. В дальнейшем, если подобные случаи будут повторяться, это может привести к тому, что решение КСУ просто не будут выполняться.

«Учитывая анархические тенденции в настроениях украинского общества и народных депутатов я как раз не исключаю этот вариант», – отметил Бондаренко.

По мнению Бондаренко, в медийной плоскости снова начнут рассказывать о том, что Конституционный Суд самый ужасный суд в мире после Окружного административного, вспомнят все его сомнительные решения, и заговорят о том, что надо срочно с ним что-то делать, урезать финансирование, открывать на судей уголовные производства и т.д. При этом КСУ будет отмалчиваться.

«Простые люди не знают чем занимается Конституционный Суд. На это также указывает социология. Поэтому если в названии есть слово суд, то это автоматически означает, что он плохой. А если начнутся разговоры, что этот суд сделал что-то плохое, соответственно люди будут воспринимать это на ура», – пояснил юрист.

По мнению главы аналитической группы «Левиафан» Николая Мельника, политическим следствием решения КСУ станет то, что общество еще больше радикализуются.