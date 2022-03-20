КСУ отменил ответственность за недостоверное декларирование: на что это повлияет

Эксперты рассказали, повлияет ли решение Конституционного Суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование чиновников, на работу антикоррупционных органов.
/>НАБУ расследовало более 200 уголовных производств по отмененной КСУ статье, вводившей уголовную ответственность в отношении недостоверного декларирования, рассказал юрист Дмитрий Богуславский.
/>НАБУ расследовало более 200 уголовных производств по отмененной КСУ статье, вводившей уголовную ответственность в отношении недостоверного декларирования, рассказал юрист Дмитрий Богуславский.
По словам Богуславского, в Реестре судебных решений по 400 делам, которые дошли до суда с санкцией этой статьи, к уголовной ответственности привлекли максимум до 40 человек.
По его словам, оппозиция не упустит случай раскрутить тезис о том, что коррупционные депутаты из прошлого через недоросформированную судебную власть упразднили саму основу борьбы с коррупцией.
В свою очередь эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко подчеркнул, что решение Конституционного Суда никто не может обжаловать или отменить, оно является окончательным. Но на самом деле КСУ, нарушивший регламент и судьи, голосовавшие за отмену статьи, по которой сами проходили в расследовании НАБУ, – такие вещи подрывают легитимность решения КСУ и это проблема для самого суда. В дальнейшем, если подобные случаи будут повторяться, это может привести к тому, что решение КСУ просто не будут выполняться.
По мнению Бондаренко, в медийной плоскости снова начнут рассказывать о том, что Конституционный Суд самый ужасный суд в мире после Окружного административного, вспомнят все его сомнительные решения, и заговорят о том, что надо срочно с ним что-то делать, урезать финансирование, открывать на судей уголовные производства и т.д. При этом КСУ будет отмалчиваться.
По мнению главы аналитической группы «Левиафан» Николая Мельника, политическим следствием решения КСУ станет то, что общество еще больше радикализуются.
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