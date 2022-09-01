Крымские гауляйтеры бухают в российском Ростове

Прошли сутки, когда из Крыма уехали «премьер» аксенов и спикер «госдумы» костянтинов. Бегство произошло после того, как обоим деятелям позвонил куратор из москвы.

Московский куратор сообщил гауляйтерам о вероятной опасности для их жизней. Тогда оккупационные лидеры начали спешно вывозить из Крыма своих женщин и детей. Вывезли даже любовниц, которых посадили в охраняемые машины. Для успешной эвакуации оккупанты перекрывали на одну ночь крымский мост.

А подчиненные "премьера" в это время уничтожали документы. В настоящее время семьи "политиков" находятся в Ростове, где поселились в одной из гостиниц.. Активно заливают страх в местных ресторанах и празднуют собственное "спасение". О возвращении в полуостров пока не думают.

Пока украинским службам известны не только детали побега, но и конкретное место нахождения этих ставленников кремля.

По данным разведки, представители оккупационных властей распорядились выкладывать сфабрикованные видео в соцсети и СМИ. Записи будут записаны в Крыму.. По всей вероятности, для решения определенных задач гауляйтеры могут возвращаться на несколько часов, но, похоже, отныне будут жить в россии.

Однако это не единственные изменения на оккупированном полуострове за последние сутки. В ГУР установили, что кафиры начали срочное перемещение своих самолетов и вертолетов в глубь полуострова. Часть переводят вообще на аэродромы в Россию. Также кремлевские СМИ сообщили, что назначен новый командующий черноморским флотом россии.