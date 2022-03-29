"Крымская платформа": Россия отреагировала неуклюжим фейком

13:38 04 ноября Киев, Украина

Реджеп Эрдоган заявил, что Крым , должен принадлежать Турции, такую газетную утку запустила Российская Федерация.

Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин заявил, что такая реакция России последовала из-за успехов украинской стороны в переговорах, в том числе по созданию "Крымской платформы".



Главным "драйвером" создания "Крымской платформы" является замминистра иностранных дел Эмине Джепарова. "Крымская платформа" - органичное продолжение международных форумов по теме Крыма, которые Джепарова организовывала, будучи еще заместителем министра информационной политики. Поэтому - не совсем корректно говорить, что ранее не было ничего подобного.



Как мы видим, тема оккупации Крыма постепенно ушла из мейнстрима переговоров представителей нашего Офиса президента с российской стороной. Поэтому создание такой инициативы сложно переоценить в данный момент.



Тем более, что мы уже увидели "результаты" такой инициативы. Вслед за тем, как Джепарова заручилась поддержкой ряда иностранных дипломатов турецкой и американской сторон, офицеры ГРУ МО РФ, работающие под прикрытием журналистов, уже организовали и запустили информационную спецоперацию, призванную атаковать международный формат "Крымская платформа" в инфопространстве.



Так, в российских медиа раскручивается фейк о том, что Реджеп Эрдоган заявил, что Крым, на самом деле, должен принадлежать Турции.



Естественно, ничего подобного он не говорил. А раскручивание этого бреда совпало по времени с окончанием визита Владимира Зеленского в Анкару, в котором принимала участие и Джепарова.



Распространение неуклюжего фейка о заявлениях Эрдогана - это реакция на дипломатические успехи украинской стороны в переговорах, в том числе по созданию "Крымской платформы".