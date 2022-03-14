Крымская платформа: подготовка к Саммиту

На саммит «Крымской платформы», который назначен на 23 августа 2021, приедут представители 30 стран об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая.

Вместе с тем, в Киеве 7 июня состоялась презентация экспертной сети «Крымской платформы» - инициативы украинской власти по консолидации международной поддержки для деоккупации Крыму. Организаторы приглашают к участию экспертов из разных стран, на июль запланировано ее первый форум.

Так, председатель Совета по внешней политике «Украинская призма» Геннадий Максак среди задач экспертной сети «Крымской платформы» выделяет, прежде всего, информационные.

«Здесь важно то, что мы переходим к планомерной, рутинной работы с нашими партнерами. Безусловно, нам сложно удержать Крым в фокусе внимания как правительств, так и самих обществ. Мне кажется, очень многие люди склонны к дезинформации из российских источников за рубежом, поэтому нужна именно планомерная работа. Эксперты уже генерируют информацию о Крыме в больших объемах, но важно правильно подать ее с учетом целевых аудиторий в каждой стране, чтобы повлиять на общественное мнение и процесс принятия решений в разных странах. Поддержка платформы есть, и, думаю, она будет только расти. Но мы должны понимать, что даже те страны и организации, которые по формальным причинам не смогут подключиться к участию в «Крымской платформе» на высшем уровне, возможно, будут участвовать в мероприятиях, акциях и заявлениях в рамках этой инициативы », - говорит Максак.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар отмечает, что подготовка к августовского саммита в правительственном измерении идет полным ходом.

«7 июня впервые собирался оргкомитет - это, по сути, межведомственный орган, состоящий из представителей различных министерств, службы протокола - и обсуждал детали сценарного плана. То есть, где будет проходить этот саммит, который у него будет формат, которые культурно-исторические, художественные мероприятия будут сопровождать его. Президент Украины утвердил этот предварительный сценарный план. Также мы активно работаем над финальным документом, к которому присоединятся страны, посетили саммит «Крымской платформы». Он кодифицированного политику непризнания и определит главные элементы политики по оккупации, по России, по ситуации в Крыму и так далее. Это достаточно емкая работа, потому что она предполагает очень активную коммуникацию с партнерами, и они предлагают свои элементы », - говорит посадовиця.

Эмине Джеппар подчеркивает, что украинская сторона намеренно не публикует точный список участников «Крымской платформы», чтобы избежать дипломатических препятствий со стороны России.

«Скажу только, что подтвердила свое участие ряд стран, и с каждым днем их все больше. Публично объявили об этом несколько президентов, в том числе президент Европейского совета Шарль Мишель. По линии Евросоюза будет еще несколько видных представителей. Это могут быть либо первые лица, или премьер-министры, или президенты, или министры иностранных дел, или главы парламентов. Сначала мы планировали приглашать Россию, учитывая, что это страна, которая несет полную ответственность за все, что происходит в Крыму. Но после того, как она публично, на разных уровнях заявила свое отношение к этому формату, вопрос приглашения было решено автоматически. Мы наблюдаем в российских СМИ истерику из-за «Крымскую платформу», ее пытаются дискредитировать и создают целые рабочие группы, чтобы предотвратить любые чьей участия в этом формате », - говорит Эмине Джеппар.