Крымская платформа – долгострой, на который нет средств

Близится саммит Крымская платформа – детище Зеленского, появление которого уже откладывалось, по официальной версии из-за коронавируса, по факту не собралось хоть сколько-нибудь приемлемое количество участников.

В этот раз подготовка ведется полным ходом, назначена дата 23 августа. Нам говорят, что приедет 30 стран, но молчат о том, что 160 не приедет, как-никак суверенных стран в ООН 193. Более того, стран-участниц как таковых предполагается три-пять не более, из них президентов направят скорее всего лишь страны Балтии, остальные делегаты будут представлять только лишь международные организации пусть даже и уважаемые.

Менее чем за три недели до масштабного, ну как нас уверяют, международного мероприятия, участники саммита не известны доподлинно. Все еще есть категория стран, которые не определились на каком уровне они будут представлены. В частности, это Германия и Франция. Думаю все ожидали, что скажут США, кто приедет от самой политически-тяжеловесной страны. Ведь приглашались ни много ни мало президент Байден и вице-президент Харрис.

Надежды рухнули, когда США определились с делегатом, выбор пал на министра транспорта Питера Буттиджича. Информ пространство взорвалось обсуждением его сексуальной ориентации, меня же волнует другое, что может сказать по существу вопроса подведомственное ему министерство? Какое отношение транспорт имеет к деоккупации Крыма. Показав свое отношение к мероприятию, США «помогли» определиться с участием очень многим странам.

Вторым моментом, который отрицательно сказался на составе участников саммита, является скандальное интервью Давида Арахамии, в котором он сетует, что Украина могла бы «шантажировать мир ядерным оружием». Не трудно предположить, что более-менее серьезные страны после таких заявлений предпочтут снизить уровень представителя либо вообще не приедут на саммит.

Показательна позиция Турции. Эрдоган лавирует между Украиной и Россией. Он то официально не признает аннексию Крыма, поддерживает проведение Крымской платформы, то отказывается принимать в ней участие, хотя вроде были тому подтверждения. Внятных обоснований нет, хотя всем понятно, ему не хочется в открытую играть против России. Нам Байрактары продал, у них С-400 купил. Вот такая она Турция – член НАТО.

Оскандалить мероприятие, которое еще не состоялось, смогла заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, которая заявила, что средств на проведение масштабного саммита ежегодно нет и они планируют попытаться пропихнуть его под эгиду ООН. Переложить с больной головы на здоровую – отличная позиция. Создается ощущение, что наше руководство постоянно пытается свалить свои заботы на третьих лиц, поскольку сами не могут ничего сделать.

«Как и куда парковать Крымскую платформу» в последующем, вот о чем идет речь в канун учредительного саммита, а ведь текст совместной декларации еще не готов, а, соответственно, и не согласован. То, что мероприятие не даст молниеносных результатов, было понятно сразу. Старший научный сотрудник берлинского отделения Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель советует настраиваться на 30-40 лет, а пока методично фиксировать все нарушения со стороны оккупационных властей. Так что «парковать» платформу действительно надо, и от качества проведения первого саммита зависит состав участников последующих мероприятий.

В истории есть примеры успешного возвращения государствами собственных земель. Только путь этот занимал десятилетия. Взять к примеру судьбу Эльзас-Лотарингии, которая была аннексирована Германской империей по итогам Франко-прусской войны 1870-1871 годов. Франция боролась за провинции, которые даже на более чем 20 лет возвращались в ее состав, опять же по итогам войны, на этот раз Первой мировой, и снова были оккупированы Германией в ходе Второй мировой. Окончательно Франция получила свои земли назад лишь в 1944 году. По итогу процесс длился 70 лет.

Что хочу сказать, шанс есть, но пока мы не сделали ни единого шага в правильном направлении. Каков будет текст итоговой декларации и насколько солидным будет состав участников, во многом определит плавучесть платформы и целесообразность ее проведения.