09:14 30 ноября Киев, Украина

/>«Крым наш» - именно этот девиз исповедуют расейские захватчики, игнорируя крымчан. В процессе захватывать и разрушать эти варвары постоянны, и вот очередной памятник природы «Полуостров Меганом» может стать жертвой таких разрушителей или как они себя называют - хозяйственных «русских».

И так, мыс Меганом…

История борьбы за мыс Меганом длится без малого 17 лет. Ещё с 2003 года жители Судака отстаивали право на свободный доступ к морю и отсутствие построек на заповедных склонах. В 2007 году удалось достучаться до администрации Президента Украины. После чего на сходе граждан в селе Солнечная Долина было принято решение создать памятник природы «Полуостров Меганом». В Украине такое положение сохраняется и по сей день, ведь природу своей страны намного проще любить и беречь. Вот только управленцы в РФ аки Китайцы не слишком заботятся об экологии как в своей стране, так и на оккупированных территориях.

После прихода оккупационных администраций памятник природы «Полуостров Меганом» потерял охранный статус территории в бюрократических перипетиях. Хотя общественники с 2015 года ведут переписку о создании здесь охранной зоны, таковой создано не было.

Час пробил в 2019 году, когда 850 га несозданной охранной зоны новый генплан Судака вывел под застройку. По данным местных жителей, результаты общественных слушаний были сфальсифицированы (частое явление в РФ, однако вызвало удивление у крымчан) — на публичной кадастровой карте появились участки с целевым назначением «туризм».

Сейчас работы ведутся на так называемом Перепелином поле — крайней восточной части Капсельской бухты у подножия красавца-Меганома. Здесь проходят традиционные пути миграции перелётных птиц, которые раньше выбирали эту местность за тишину и девственную природу. Птиц в этом году местные жители еще не видели. … И судя по всему уже не увидят, ведь туда дотянулись загребущие ручонки хозяйственных «русских».

Следует отметить, что застройщиком же является некий молодежный некоммерческий форум «Таврида Арт». И хотя арт-резиденция декларирует бережное отношение к краснокнижным растениям и животным, обитающим на территории Перепелиного поля часть этого самого поля уже уничтожена строительной техникой. А сами земли заимели интересное целевое назначение «Туристическое обслуживание, код 5.2.1» - «Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них;размещение детских лагерей», что слабо соотноситься с некомерческим статусом застройщика.

Вот такие они хозяйственные «русские».