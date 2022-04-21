Крокодильи слёзы: путин приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе

путлер назвал «нецелесообразным» штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и приказал шойгу отменить его Территорию комбината до сих пор удерживают подразделения морской пехоты ВСУ и батальон «Азов».

По его словам «не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам».

«Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь», – сказал путлер.

фрагмент разговора путина и шойгу, в рамках которого глава кремля заявляет о необходимости прекратить штурм «Азовстали» под предлогом сохранения жизней и здоровья российских солдат и офицеров.

При этом сам шойгу отчитался перед путиным о якобы «освобождении» Мариуполя, несмотря на то, что российские войска так и не взяли «Азовсталь».

На территории «Азовстали» находятся защитники Маруполя – бойцы полка «Азов» и морпехи, – а также мирные жители, которые укрылись там от бомбардировок российской армии. Горсовет Мариуполя 18 апреля сообщал, что в подземельных катакомбах «Азовстали» находятся около тысячи гражданских.

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.

Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы «уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии».

19 апреля заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар (позывной Калина) сообщил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе практически полностью уничтожен в результате бомбежек российских оккупантов. Он напомнил о призыве полка «Азов» к мировым политикам с просьбой организовать эвакуацию мирного населения и раненых из Мариуполя, а также сообщил, что пока нет такого решения.

В очередные крокодильи слезы путина никто уже не верит. Рашизм – несущий боль, кровь, страдания, смерть… увидел весь мир…