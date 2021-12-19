Кризис в "Укрзализныце": коронавирус не главная причина

За первое полугодие АО «Укрзализныця» понесла огромные убытки, кризис отразился и на позиции в международных рейтингах. Виной этому не только вызванный пандемией коронакризис, так считает экс-директор по развитию бизнеса АО «Укрзализныця» Андрей Рязанцев.
"Проблемы не только в вирусе. В первом квартале падение перевозок было всего около 3%. А убытки составили 7 миллиардов гривен. Часть убытков обусловлена запоздалой реакцией на изменение стоимости перевозки в вагонах УЗ, что привело к простою большого количества вагонов. Недополученные в первом квартале по этой причине средства составили 1,3 млрд. грн.
Кроме того, увольнение топ-менеджмента (Еремин, Бойко) компании, а также беспрерывные смены руководителя (Кравцов, Желько, Юрек) парализовали многие операционные процессы. Это также усугубило финансовую ситуацию в первом квартале.
По итогам полугодия убытки ожидаются на уровне 8 млрд. грн.
Ухудшение связано с кадровым ураганом среди топ-менеджмента Укрзализныци, что погрузило компанию в полный хаос. Это и привело к падению объемов перевозок в некоторых месяцах до 15%, снижению уровня использования собственных вагонов к максимально низкому уровню в апреле-мае - 6-10%. При том, что ещё год назад эта цифра находилась в районе 40+%".
"Проблемы не только в вирусе. В первом квартале падение перевозок было всего около 3%. А убытки составили 7 миллиардов гривен. Часть убытков обусловлена запоздалой реакцией на изменение стоимости перевозки в вагонах УЗ, что привело к простою большого количества вагонов. Недополученные в первом квартале по этой причине средства составили 1,3 млрд. грн.
Кроме того, увольнение топ-менеджмента (Еремин, Бойко) компании, а также беспрерывные смены руководителя (Кравцов, Желько, Юрек) парализовали многие операционные процессы. Это также усугубило финансовую ситуацию в первом квартале.
По итогам полугодия убытки ожидаются на уровне 8 млрд. грн.
Ухудшение связано с кадровым ураганом среди топ-менеджмента Укрзализныци, что погрузило компанию в полный хаос. Это и привело к падению объемов перевозок в некоторых месяцах до 15%, снижению уровня использования собственных вагонов к максимально низкому уровню в апреле-мае - 6-10%. При том, что ещё год назад эта цифра находилась в районе 40+%".
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