Кремлевский подход в решении конфликтов неизменный - это шантаж

Президент Украины Владимир Зеленский возлагал очень оптимистические надежды на встречу советников глав стран-участниц "нормандского формата". Однако видимых сдвигов данная встреча не принесла.
Более того, после этой встречи заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак отметил, что пока нет никаких оснований говорить о возможности проведения новой встречи в «нормандском формате» на высшем уровне. Потому что, мол, эта встреча может произойти только после того, как будут выполнены договоренности, достигнутые на предыдущем — парижском — саммите. А пока такого исполнения нет, пояснил Козак, проведение саммита на высшем уровне только затягивает конфликт.
Конечно, словам Дмитрия Козака, как и заявлениям любого другого российского чиновника, нельзя полностью доверять. Недавно сам Дмитрий Козак настаивал на нецелесообразности проведения встречи советников руководителей стран-участниц «нормандского формата», призывал перенести переговорный процесс на уровень министров иностранных дел и Трехсторонней контактной группы (ТКГ). И, несмотря на эти заявления, Россия продолжала готовиться к проведению встречи советников.
А почему же сейчас не готовиться бы к саммиту на высшем уровне и уверять, что он в ближайшее время не состоится?
Однако ясно другое. В Кремле осознали, что само проведение саммита на высшем уровне и возможность личных встреч Владимира Путина и Владимира Зеленского является важной политической целью украинского президента, что Зеленский именно на такие встречи возлагает свои надежды на достижение мира на Донбассе. А значит, проведением таких встреч его можно шантажировать. И то, что мы сейчас наблюдаем — и есть обычный шантаж.
Конечно, такой шантаж мы могли наблюдать и перед проведением предыдущего саммита лидеров «нормандской четверки» во французской столице. Каких-то реальных оснований считать, что этот саммит мог принести конкретные результаты и хотя бы на шаг приблизить мир на Донбассе, и тогда не было.
Более того, личная встреча Путина и Зеленского скорее могла ухудшить ситуацию, ибо российский президент тогда убедился бы, что президент Украины не собирается идти на серьезные политические уступки, не собирается капитулировать. В этом личном общении должна была исчезнуть иллюзия, которая возникла у российского политического руководства после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, после того, как миллионы избирателей поддержали его знаменитый лозунг «нужно просто перестать стрелять».
Пожалуй Зеленский-политик должен был делать все, что можно, чтобы избежать встречи, избегать рассеивания этой иллюзии, а следовательно продолжать поддерживать неопределенность в решении вопроса Донбасса и предотвратить эскалацию конфликта. Но Зеленский-человек искал встречи с Путиным, делал все возможное, чтобы она состоялась. Шел на уступки, когда речь шла об обмене пленных. Но никакого понимания все равно не достиг. Единственное, что после парижского саммита — так это то, что резкого Владислава Суркова в роли куратора украинского направления в Кремле сменил осторожный Дмитрий Козак. Но сущность кремлевского подхода к решению конфликта от этого не изменилась.
Шантаж, кстати, продолжался до последнего дня перед встречей советников. Москва пыталась склонить Киев к проведению совместной с боевиками ОРДЛО инспекции позиции украинских военных в Шумах.
Обусловливала этой инспекцией именно проведения встречи — и уже почти достигла своей цели, если бы очередной раз не переиграла в требованиях и не вызвала острой реакции в украинском обществе.
Но это только одна из иллюстраций шантажа украинского руководства, просто последняя на сегодня. Таких иллюстраций будет еще немало, когда стороны будут продолжать готовиться к встрече на высшем уровне.
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