13:09 15 Сентябрь Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский возлагал очень оптимистические надежды на встречу советников глав стран-участниц "нормандского формата". Однако видимых сдвигов данная встреча не принесла.



Более того, после этой встречи заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак отметил, что пока нет никаких оснований говорить о возможности проведения новой встречи в «нормандском формате» на высшем уровне. Потому что, мол, эта встреча может произойти только после того, как будут выполнены договоренности, достигнутые на предыдущем — парижском — Более того, после этой встречи заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак отметил, что пока нет никаких оснований говорить о возможности проведения новой встречи в «нормандском формате» на высшем уровне. Потому что, мол, эта встреча может произойти только после того, как будут выполнены договоренности, достигнутые на предыдущем — парижском — саммите . А пока такого исполнения нет, пояснил Козак, проведение саммита на высшем уровне только затягивает конфликт.