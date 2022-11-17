Кремль врет о потерях в украинской армии

07:05 17 ноября Киев, Украина

Потери в ВСУ есть, и они продолжат расти, пока Украине не будет полностью деоккупирована. Но названные цифры врагом, такая же правда, как и миф о “величие непобедимой второй армии мира”.

На своих пропагандистских ресурсах, агрессор начал писать о, якобы “400 тыс. погибших” украинских защитников. При этом враг ссылается на OSINT-расследование. Но вот, что интересно, кто именно проводил такое исследование – не известно даже самим пропагандистам, они попросту не называют источник.

Уделив немного времени, проверив известных и малоизвестных гражданских специалистов, которые занимаются OSINT, невозможно найти не единого расследования об украинских потерях на фронте. И тем более, кроме источников зомбирования агрессора, информации о “400 тыс. погибших воинов ВСУ” нет больше нигде.

Так и работает пропаганда. Большинство россиян даже не знают, что такое и как переводится OSINT. Они полагают, что это какой-то централизованный орган, где работают квалифицированные люди, хотя любой желающий может без труда провести расследование по методике OSINT.

Аналогом нового пропагандистского вброса, служит предыдущие заявления РФ о потерях ВСУ. Тогда они ссылались на высказывание в интервью американского офицера Стивена Твитти, который, по их словам, заявил о “потере 200 тыс. украинских военных”. Однако дословный перевод Твитти звучал так: “Я хочу напомнить вам, что мы часто слышим о погибших и раненых россиянах. Мы слышим очень мало о потерях Украины, при том, что она также теряет воинов. Украина начинала с 200 тысяч солдат. Кто знает, где они сейчас?”. Офицер не говорил, что все они погибли либо пропали, а подчеркивал, что не знает об украинских потерях.

Но россияне с радостью воспринимают искаженный перевод за истину, даже не уделяя должного внимания первоисточникам, а потом удивляются, как украинская авиация, которую “уничтожили в первые часы полномасштабного наступления”, продолжает ликвидировать сотни оккупантов. Если верить заявлениям пропагандистов, то их армия уже уничтожила украинской техники больше, чем ее было в самом начале и даже больше, чем передали западные партнеры.