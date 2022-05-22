Кремль возвращает страну в СССР

Пока весь мир движется на пути к прогрессу, агрессор решил изолировать страну и вернуть СССР. Об этом уже давно намекали пропагандисты, повторяя раз за разом “как раньше было хорошо жить”.

Власти в Кремле решили возродить пионерию. “Бункерный” уже поддержал инициативу. Теперь, кроме милитаризации несовершеннолетних при помощи молодежной, добровольно-принудительной кампании «Юнармия», детей будут обучать, как правильно поддерживать политические силы в стране.

Кроме того, депутат Госдумы Михаил Шеремет, предложил заменить российский флаг, на знамя СССР. По его мнению, этого флага, “как символа победы, Запад боится”. Вероятно, это предложение не станет рассматривать всерьез. Однако посыл понятен. Правительство всерьез намерено возродить Советский Союз, по крайней мере, часть его институтов и устоев.

В тоже время, те люди, которые мечтают о прошлом, получат вместо реализации “светлых воспоминаний”, страну со всем негативом СССР и России вместе взятых. Ведь атрибутика распавшегося несуществующего образования не изменит отношения власти Кремля к управлению государством. Страна-агрессор все также останется рассадником коррупции и разрухи, свобод станет меньше, обязанностей перед правительством больше, а пропаганда чаще будет заменить еду и социальные блага.