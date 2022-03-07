Кремль поддерживает беспредел в Беларуси из-за страха

Россия будет всячески поддерживать кровавый режим Лукашенко для того, чтобы не потерять военные базы в Беларуси. Так, связь России и Беларуси завязана еще с начала распада СССР.

В Беларуси находятся два важных военных объекта, обеспечивающие функционирование стратегических ядерных сил. При этом у самой Беларуси такие силы отсутствуют: после распада СССР управление оставшимися на территории страны боеголовками было передано Москве, а в 1996 году они были выведены из Беларуси.

В Беларуси осталась недостроенная новейшая на тот момент радиолокационная станция «Волга» системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и радиостанция «Антей» 43-го узла связи ВМФ России. Соглашения России и Беларуси о порядке их использования и содержания вступили в силу 7 июня 1996 года. По этим соглашениям Беларусь на 25 лет передает России в бесплатное пользование землю и недвижимость этих объектов

Российские военные объекты на территории Беларуси не имеют статуса военной базы. Недвижимое имущество и земельные участки под объектами Беларусь предоставила в пользование России без взимания всех видов налогов (кроме платежей, связанных с хозяйственной деятельностью). За это Россия безвозмездно предоставляет Беларуси военные полигоны для проведения боевых стрельб ПВО, информацию о ракетно-космической обстановке и содействует оснащению пунктов управления войсками ПВО Беларуси аппаратурой. В 1996 году Лукашенко сказал, что «только за уничтожение ганцевичской станции, которую строит Россия в Брестской области, Беларуси [странами НАТО] были обещаны 10 миллиардов долларов». Лукашенко и сейчас продолжает считать объекты в Беларуси критически важными для российской обороноспособности. «От Черного моря до Балтики мы видим все. И у России на этом направлении ничего нет. Чтобы воссоздать им это, к примеру, если они захотят, под Смоленском, представьте, сколько надо денег, чтобы каждый день видеть, слышать, что происходит даже не в Беларуси, а через Беларусь в странах НАТО. Представьте, какие это траты», — говорил Лукашенко в конце 2019 года.

Соглашение о передаче объектов истекает в 2021 году, и сейчас стороны ведут переговоры о его продлении.

Поставки из Беларуси в Россию. 99 белорусских предприятий поставляют более 1800 наименований продукции для 255 оборонных предприятий России. В 2018 году это составляло около 15% всего оборонного заказа России.

Однако самые важные для России изделия поставляют лишь несколько предприятий.

БелОМО (прицелы для стрелкового оружия)

ОАО «Интеграл» (компоненты радиоэлектроники)

ОАО «Пеленг» (прицельные комплексы для БМП-3, танков Т-72Б3М и Т-80УЕ1, боевой машины поддержки танков «Терминатор-2» и других)

КБ «Дисплей» (мониторы специального назначения, в том числе для истребителя пятого поколения Су-57)

Минский завод колесных тягачей — МЗКТ (шасси для различных ракетных комплексов: подвижных грунтовых ракетных комплексов стратегического назначения «Тополь-М», «Ярс» и «Рубеж», оперативно-тактических «Искандер», берегового ракетного комплекса «Бал», артиллерийского комплекса «Берег», комплекса ПВО С-400 и многих других систем вооружений).

Из-за санкций против России, которые запрещают поставки ей западных изделий военного и двойного назначения, не появятся и внешние конкуренты для белорусских предприятий. Таким образом, белорусская продукция еще долго будет присутствовать на российском рынке вооружений.

Ежегодный экспорт белорусского военно-промышленного комплекса в Россию составляет около 250–300 миллионов долларов, то есть около 30% экспорта во все страны. Сумма относительно велика, но все же не критична для экономики Беларуси (для сравнения — суммарный экспорт услуг Парка высоких технологий, белорусской «Кремниевой долины», в 2019 году превысил два миллиарда долларов).

Ситуацией воспользовался Владимир Путин. Фактически он взял под свой контроль внешнюю политику Беларуси (по крайней мере, в отношениях с Западом). Он ведет переговоры по ситуации в Беларуси с лидерами стран ЕС, а Лукашенко общается только с ним.

После встречи Лукашенко и Путина 14 сентября в Сочи начались попытки России взять под контроль военную сферу страны. Это очень хорошо проявилось в ситуации с учениями «Славянское братство» на территории Беларуси. Из малых учений (планировалось участие до 1500 человек с трех сторон, в том числе Сербии, которая в итоге отказалась прислать своих военнослужащих) контртеррористической направленности они превратились фактически в общевойсковые учения с применением российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22 (до 6000 военнослужащих с двух сторон). Решение об изменении масштаба учений было принято после визита в Беларусь военной делегации министерства обороны России во главе с министром Сергеем Шойгу 16 сентября 2020 года.

В учениях «Славянское братство» приняли участие три батальонные тактические группы ВДВ России (всего до 1000 человек и до 100 единиц техники). Одна группа совершила беспосадочный перелет из России и осуществила десантирование с техникой на полигоне «Брестский». Этот эпизод учений продемонстрировал, что российские войска могут прибыть в Беларусь в пределах нескольких часов. Это сигнал и для НАТО, и для белорусов.

На встрече с Лукашенко Путин отметил, что белорусско-российские учения запланированы таким образом, что будут проходить почти каждый месяц. Все больше военно-политических экспертов приходят к выводу, что Россия будет наращивать свое присутствие в Беларуси. Вместо создания постоянных военных баз — непрерывные учения, во время которых в стране практически постоянно находятся российские войска.