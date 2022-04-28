Кремль поддерживает “аполитичных” блогеров

“Бункерный” наконец смекнул, что интернет можно не блокировать, а приобщить к силе пропаганды. Так, в конце апреля он приказал поддерживать рашистских блогеров, которые “делают интересный и понятный” контент. Таким контентмейкерам, глава Кремля распорядился оказывать “аккуратную, ненавязчивую, без административных ресурсов, поддержку”.

На одном из сайтов подконтрольных рашистам, случайно или нет, под статьей о поддержке “бункерным” блогеров, разместили видео с рекламой “самые богатые блогеры” страны-агрессора. С учетом того, что военная пропаганда сейчас не пропускает контент, который мог бы навредить их нарративам и даже блокирует иностранные соцсети, то с большой долей вероятности, показанные там лица, являются именно теми, кого оккупанты будут “ненавязчиво” поддерживать. Среди них можно увидеть Ивлееву, Петухова, Милохина и даже Дудя.

Видимо, рашисты решили действовать более тонко, и поддерживать, в том числе, позицию аполитичных блогеров, которые транслируют нарративы о “едином народе”, “не виновности всех россиян”, “неоднозначности войны”, “хороших русских”, а также которые делают развлекательный контент, чтобы дать зомбированному населению отвлечься и не перегружать пропагандой.