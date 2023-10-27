11:51 26 октября Киев, Украина

С момента принятия пенсионной реформы, в РФ количество пенсионеров сократилось на 2,5 млн. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что пенсионеров, чья пенсия ниже прожиточного минимума, больше не осталось.

По всей видимости, имелось в виду, что те 2,5 млн пенсионеров, чья пенсия была ниже прожиточного минимума, отправились в мир иной. Следующим шагом, скорее всего, будет увеличение прожиточного минимума и сокращение пенсионеров, чья пенсия окажется ниже.

Тем не менее, пенсионеры продолжают отдавать свои голоса за Путина и «Единую Россию». Они радуются надбавкам в несколько десятков рублей, пока правительство грабит государство, загоняя их в нищету, а затем и в могилу. Однако пропаганда “величия”, тесно связанная с ностальгией по СССР, позволяет со спокойной душой откладывать себе на похороны, ущемляя себя во всем.