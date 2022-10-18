Кремль – сборище террористов и маньяков

07:14 18 октября Киев, Украина

С той радостью, злорадством, маниакальным блеском в глазах и местью в голосе, с которыми Россия говорит об энергетических проблемах Европы, могут ужаснуться даже психически неуравновешенные серийные убийцы. При этом, насмехательство над “неимением газа” происходит как среди обычных россиян, так и на высшем уровне в Кремле. Zомбированная публика выкладывает в сеть видео, где они на старых газовых плитах включают все имеющиеся конфорки и задают вопрос – “Европа, а у нас в квартире газ, а у вас?”. На высшем уровне ситуация обстоит так же. “Зима может быть относительно теплой, а вот какая-либо одна неделя, или пять дней, будут аномально холодные. За этот короткий промежуток времени, не дай Бог, можно заморозить целые города, целые земли”, - заявил пока еще глава «Газпрома» Миллер.

Вот только никто, почему-то, не говорит, что газовые хранилища в Европе заполнены практически на 100% в каждой стране. А рядовые европейцы давно используют, в большинстве своем, электроприборы, вместо газовых установок. Это касается как обогрева, так и приготовления пищи.

Очевидно, что рядовые жители стран ЕС не испытают серьезных потрясений в связи с отсутствием поставок российского газа. Куда более подверженной рискам остается европейская промышленность. Однако Европа уже перешла на альтернативных поставщиков голубого топлива и продолжает заключать новые контракты со странами Ближнего Востока, Африки и США.

А вот о российских городах, отдаленных от столицы, до сих пор использующих печное отопление, никто в Кремле не говорит. А ведь зимы в России куда более холодные и продолжительные, чем в Европе. И сбежать в теплые страны теперь не получится.

Террористическое государственное образование «Россия» осталось на уровне развития XIX века. Их угрозы цивилизованному миру похожи на то, как старая бабушка рекомендует внуку носить сто шуб весной, чтобы не замерзнуть, ведь так делали все в ее юности, не понимая, что мир изменился и есть альтернативы шубам и бушлатам.