Крейсер ВМС РФ Москва - Всё

00:02 15 апреля Киев, Украина

Хваленый крейсер москва, флагман черноморского флота рф, теперь будоражит морскую живность на дне Черного моря. МО РФ выдали подтверждение сами.

В стане пропагандистов произошол кувырок в воздухе через переднее сальто.

Как оказалось -

"При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул" сообщили в Минобороны РФ.

Тут бы надо сделать поправку на новый русский в СМИ, не затонул а изменил направление движения.

Крейсер «Москва» со своей системой ПВО, состоящей из 64 ракет С-300 - прикрывал большие десантные корабли, которые таскают железо и пушечное мясо в Бердянск. Ну, не все уже таскают, но тем не менее.

Кораблей, способных осуществлять такое прикрытие переброски десанта, в черноморском флоте у России больше не осталось.

Где-то там еще болтается «Адмирал Эссен», но у него из средств ПВО есть «Штиль» и морской аналог «Бука» - но С-300 нет.

Так вот.



Мы над русским кораблем можем ржать сколько угодно - и, безусловно, заслуженно - но это не просто ржавую лоханку потопили. Это - блестящая операция ЗСУ фактически по срыву дальнейшей переброски российских сил морем.

Это - тактическая победа.



Это намного серьезнее, чем просто плавающую железяку с полутысячей орков на борту потопить.



Кроме того, сегодня 14 апреля 2022 года и на дно пошло без преувеличения $750 миллионов, такова стоимость дырявого флагмана.

А ровно 110 лет назад, 14 апреля, на дно океана пошло $7,5 миллионов, такова стоимость Титаника.



Отака "колискова" малята)