Кравчук считает, что Украина может пойти на компромисс по Донбассу

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе, экс-президент Украины Леонид Кравчук, считает, что пришла пора перейти от общих слов к решительным действиям. Он заявил, что готов идти на компромиссные решения для достижения мира и безопасности на Востоке Украины.

«Такая у меня миссия остается, чтобы на Донбассе и в Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы», — сказал он.

В то же время Кравчук отметил, что «есть вещи, которые компромиссам не поддаются».

«Это суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ. Этот вопрос не обсуждается», — подчеркнул он.

По словам Кравчука, он будет выступать за то, чтобы от общих слов переходить к конкретным действиям, а именно «не ставить перед собой невыполнимых задач, решать вопросы пошагово, начать с прекращения огня, потом можно говорить о способах местного самоуправления, о выборах, и тогда шаг за шагом идти дальше».

Офис украинского лидера Владимира Зеленского сообщил 28 июля о решении 81-летнего второго президента страны Леонида Кучмы прекратить работу в качестве главы украинской делегации в контактной группе. 30 июля Зеленский назначил на должность полпреда Киева в контактной группе 86-летнего первого президента страны Леонида Кравчука.